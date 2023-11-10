文資法修正案三讀 登錄歷史建築土地所有人享容積移轉

立法院會今天三讀通過「文化資產保存法」修正案，登錄歷史建築及紀念建築的土地所有權人，得申請容積移轉及享有免徵地價稅、房屋稅優惠。

擁有百年歷史、位處新北市土城區的普安堂1914年創建，因西來庵事件（又稱余清芳事件、玉井事件、噍吧哖事件）爆發，台灣總督府宣布齋教為非法，齋教寺廟依托在其他合法寺院之下，普安堂被劃入新莊慈祐宮管理。1977年時，慈祐堂將普安堂共300台甲的土地登記在自己名下；2013年底，慈祐堂本欲拆除普安堂，引起當地民眾及學生抗議；2014年，新北市政府將普安堂登錄為歷史建物，故不得拆毀寺廟。慈祐宮因而提起訴願，失敗後改提行政訴訟，2020年最高行政法院駁回定讞，慈祐宮聲請釋憲，大法官最終做成釋字813號解釋。

根據釋字813號解釋，文資法的第9條、第18條關於歷史建築登錄部分規定，在歷史建築所定著土地為第三人所有的情形，未以取得土地所有人同意為要件，無違憲法保障人民財產權之意旨，有關條文合憲；文資法第99條、第100條，相關規定未以金錢或其他適當方式給予這些土地所有權人相當之補償，減免地價稅或遺產稅等，不符合憲法保障人民財產權的意旨，有關機關應於2年內修正土地所有權人應有相當補償之規定。

文資法本次修法修正第41條、第99條。根據修正後的第41條規定，古蹟、歷史建築、紀念建築所定著之土地、保存用地或保存區、其他使用用地或分區內土地，除以政府機關為管理機關者外，因古蹟、歷史建築、紀念建築之指定或登錄、保存用地、保存區、其他使用用地或分區之編定、劃定或變更，致其原依法可建築之基準容積受到限制部分，得等值移轉至其他地方建築使用或享有其他獎勵措施。

前述所敘之容積移轉換算公式、移轉方式、作業方法、辦理程序及其他應遵行事項之辦法，由內政部會商中央主管機關定之；其他獎勵措施之內容、方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

據修正後的第99條規定，為擴大稅捐減免及於屬公有者，刪除現行「私有」文字，納入歷史建築及紀念建築。古蹟、考古遺址、歷史建築、紀念建築及其所定著之土地，免徵房屋稅及地價稅。

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