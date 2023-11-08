【尋找和平的關鍵】EP.06 中美不可在台灣開戰！
2005年連戰首度以「連爺爺」身份率團訪問中國大陸，接著兩岸簽訂了ECFA，開啟了台灣中小企業在對岸的初春。如今，台灣與對岸關係已壞到把台積電這座護國神山放到了「靶心」。其他企業界人士在如何籌謀？
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