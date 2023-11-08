【尋找和平的關鍵】EP.06 中美不可在台灣開戰！

1983年11月8日，國際青年商會第38屆世界大會在台北圓山大飯店舉行，共有75個國家4000餘位青商會友參加，我國與會代表亦有4000人，合計共有8000餘人參加此一盛會，為歷年來在我國舉辦最具規模的國際性會議。 國際青年商會特別將11月8日訂為「中國文化日」。青商會說，這是主辦單位為讓來台參加大會的各國外賓能有機會接觸到中華文化所舉辦的園遊會活動，將有30多種中國民俗藝品展示和技藝表演，在台北圓山大飯店廣場舉行。

2023-11-08 09:00