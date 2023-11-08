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陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

【尋找和平的關鍵】EP.06 中美不可在台灣開戰！

聯合新聞網／ 台北訊

2005年連戰首度以「連爺爺」身份率團訪問中國大陸，接著兩岸簽訂了ECFA，開啟了台灣中小企業在對岸的初春。如今，台灣與對岸關係已壞到把台積電這座護國神山放到了「靶心」。其他企業界人士在如何籌謀？

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主持人高惠宇（右）訪問宣捷集團總裁宣明智（左）。
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台積電 連戰 ECFA

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個資保護委員會籌備處進度？政院：最近有掛牌明確日期

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三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

立法院交通委員會上周三邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，三立入股中嘉股權一事再度引起關注，時代力量立委邱顯智直接問陳，三立與萬海有沒有成為中嘉的上層股東？陳耀祥證實...

代理孕母有望開放？ 薛瑞元鬆口：將納人工生殖法修法

民眾黨總統參選人柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部長薛瑞元今首度鬆口表示，國健署正研擬「人工生殖法草案」，代理孕母將會入法。國健署長吳昭軍表示，「人工生殖法」修法將擴大納入「同性」、「單身女性」、「代理孕母」三類對象，並增訂兒童權益保障，草案預計明年初預告，明年底送行政院審議。 民眾黨總統參選人柯文哲昨提出最新生育政策，應將代理孕母納入《人工生殖法》。薛瑞元今於立法院社會福利及衛生環境委會審查衛福部預算備詢，並於會前受訪時，首次鬆口表示，代理孕母相關措施，將會納入「人工生殖法草案」，這樣才能讓民眾有所選擇。但這部分如果在立法院審議時，決定不開放，衛福部也會表示尊重。

照片看歷史／1983年青商世界大會訂「中國文化日」 讓外賓接觸中華文化

1983年11月8日，國際青年商會第38屆世界大會在台北圓山大飯店舉行，共有75個國家4000餘位青商會友參加，我國與會代表亦有4000人，合計共有8000餘人參加此一盛會，為歷年來在我國舉辦最具規模的國際性會議。 國際青年商會特別將11月8日訂為「中國文化日」。青商會說，這是主辦單位為讓來台參加大會的各國外賓能有機會接觸到中華文化所舉辦的園遊會活動，將有30多種中國民俗藝品展示和技藝表演，在台北圓山大飯店廣場舉行。

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