台灣食農創新創業盛會「好食好事 Demo Day 」11/15登場

好食好事Demo Day 於11.15 (三)下午正式登場，10家食農新創企業將進行創新經營成果發。 圖／好食好事基金會 提供

由好食好事基金會所推動的台灣第一個食農新創加速器「好食好事加速器」，即將於11/15 (三) 下午舉辦一年一度的盛會「Demo Day 暨食農新創論壇」，由10家優秀的台灣、新加坡飲食農業新創企業進行經營成果發表；會中亦邀請到台灣丸紅、新加坡Innovate360等企業，以日、星、台三方角度解析亞洲食農市場商機趨勢，歡迎產業人士報名參與，掌握食農產業的創新機會。

各種新創食品產品展示是好食好事DemoDay亮點之一。 圖／好食好事基金會 提供

由頂新和德基金捐助成立的「好食好事加速器」已邁入第六屆，累積為台灣培育55家食農新創企業，協助投資人、企業進行媒合及策略合作對接。今年好食好事Demo Day所登台的10家新創團隊來自台灣及新加坡，領域涵蓋永續循環、產業加值、食品創新、健康照護，分別為：ECOCO宜可可循環經濟、Tasteme、Loopick循拾、神能健康服務、原味千尋、探索水產、辣太后創意辣醬、Zestea康普茶、Gentle Foods和蘭亭生物科技。

台灣在農業、食品研發、製造、循環經濟、以及餐飲服務上，長期以來都擁有優異的創新能量。隨著邊境開放，今年多家食農新創企業開始將業務目光展望海外市場；好食好事加速器亦透過多場商業媒合會議、國際商業展會等行動，支持台灣新創團隊往海外輸出。

好食好事DEMODAY資訊。 圖／好食好事基金會 提供

因此，今年Demo Day中，特別邀請到新加坡首屈一指的食農科技加速器 Innovate360創辦人鍾程龍、台灣丸紅董事長相馬伸一郎，分別從新創投資端、市場需求端，解析當前東南亞、東北亞的食農產業、消費商機，讓產業人士對市場現況有更多的認識。

本次Demo Day預計11/15 (三)下午13:00正式登場，誠摯邀請關心飲食、永續、農業等產業的企業、投資人，以及相關從業人員，共同參加一年一度的產業盛會「好食好事加速器Demo Day暨食農新創論壇」！

活動報名網址：https://bit.ly/3Mzktd7

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