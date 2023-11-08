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聯合報+願景工程／解凍格陵蘭 奪曾虛白新聞獎
第四十九屆曾虛白先生新聞獎昨舉辦頒獎典禮，聯合報與願景工程基金會合作的「解凍格陵蘭」從四四五件參賽作品中脫穎而出，拿下公共服務報導獎數位創新類獎項。評審認為，該專題深入當地，使用文字、影音、視覺圖表、互動網頁設計等形式，呈現真實情境，使台灣讀者得以重新認識格陵蘭。
聯合報、願景工程基金會、ESG企業歐萊德合作，在去年七月，派出聯合報、願景工程基金會記者梁玉芳、許詩愷、吳姿賢、陳靖宜、余承翰、游昌樺、李文顥等人親自前往格陵蘭，直擊氣候變遷現場，記錄下冰川融化加速、海漂垃圾激增的衝擊，也看見格陵蘭居民如何斜槓轉型，在全球暖化下，發展出更多農耕、漁業的可能性。
代表致詞的數位內容製作林雨荷表示，感謝聯合報社方支持、設計、工程團隊及所有協力採訪的記者，製作團隊藉由數位網頁、文字、影音專訪等多元呈現方式，讓讀者理解全球暖化不是遠在天邊的陌生議題，它早已在潛移默化中影響你我生活。
評審指出，全球暖化為全球刻不容緩的生態課題，本報導深入格陵蘭，從科學研究、生活型態、產業變遷等不同視角，親身採訪格陵蘭當地人士，使台灣讀者得以重新認識格陵蘭。
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