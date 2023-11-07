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南山人壽親子運動嘉年華 邀爸媽帶孩子「Fun」心體驗花式運動

撰文／ 華國玉

南山人壽舉辦親子運動嘉年華活動，邀請保戶體驗花式運動，南山人壽董事長尹崇堯(中)、南山人壽總經理范文偉(右)、南山人壽商品研發及業務通路資深副總陳維新(左)到場為足球項目開球。 圖／南山人壽提供
南山人壽舉辦親子運動嘉年華活動，邀請保戶體驗花式運動，南山人壽董事長尹崇堯(中)、南山人壽總經理范文偉(右)、南山人壽商品研發及業務通路資深副總陳維新(左)到場為足球項目開球。 圖／南山人壽提供

不只「好險有南山」，更是「健康有南山」！南山人壽舉辦第二屆「親子運動嘉年華」保戶活動，安排籃球、足球、扯鈴三項項目，進行小組輪動式的課程，由LAD多元藝術團隊及賽事冠軍當指導教練，讓家長「Fun」心的帶著孩子一同學習花式技巧。活動陸續在北中南展開，第一場就吸引近3千名大小朋友齊聚臺灣大學田徑場，歡樂闖關之餘，還有南山健康守護圈的加值服務體驗區，讓大小朋友，從趣味中建立健康知識、培養運動習慣，保持健康身心。

南山人壽親子運動嘉年華活動吸引大小朋友齊聚，活動安排泡泡魔術表演，看得小朋友目不轉睛。 圖／南山人壽提供
南山人壽親子運動嘉年華活動吸引大小朋友齊聚，活動安排泡泡魔術表演，看得小朋友目不轉睛。 圖／南山人壽提供

「沒想到孩子在學校社團學的扯鈴，還能結合街舞，玩技巧！」帶著孩子到場體驗的家長看著扯鈴教練的示範，驚呼連連，而另一頭還有多名教練進行花式足球的套路教學，以及如何在籃球運球過程中使出剪刀手的胸繞技術，活動內容讓現場的小學生、國中生看得躍躍欲試。

南山人壽表示，適逢成立60週年，陸續在舉辦60場主題不同的保戶健康系列活動，而11月開跑的親子運動嘉年華，則是專門為親子及家庭保戶而規劃，不只有花式運動體驗，還有6項親子闖關、南山健康守護圈體驗區及運動網美拍照打卡區，一家大小不分年齡，都能找到有興趣的區域。

南山人壽親子運動嘉年華，規劃多種運動體驗，現場還有小朋友躍起灌籃，架式十足。 圖／南山人壽提供
南山人壽親子運動嘉年華，規劃多種運動體驗，現場還有小朋友躍起灌籃，架式十足。 圖／南山人壽提供

積極推廣健康促進觀念的南山人壽，在保戶活動的各項環節中植入健康運動的概念以及保險保障知識，在許多關卡都能發現設計的用心與巧思，報到時，小朋友即可獲得專屬的「乳酸飲料及無麩質雞蛋糕」點心組，而大朋友走一趟南山健康守護圈體驗區，成功通關就可領取南山人壽異業合作夥伴-桂冠營養研究室的靈芝多醣雞精萃一包，還有創新運動險「南山人壽青春動起來保險」的卡牌遊戲，讓喜好運動的參加者從中了解各項保障權益，此外，符合摸彩資格且被抽到獎品的參加者，則有機會帶走Garmin運動手環或是遊戲當中玩到的足球、籃球或扯鈴組。

親自到場參與的南山人壽董事長尹崇堯表示，希望讓健康運動觀念從小扎根，並培養孩童們的運動技能，多年來，南山人壽也持續挹注資源幫助偏鄉小學，推動「南山小健將計劃」為運動發展與孩童營養領域提供經費，實踐公益服務業的精神，未來仍將秉持企業永續、健康永續的理念持續辦理。

南山人壽表示，第二屆「親子運動嘉年華」保戶活動，後續還會在桃園市中原大學、高雄市中正高工以及台中市逢甲大學登場，場地都選在充滿健康、青春氣息又適合親子跑跳運動的校園田徑場，期盼吸引上萬名保戶與業務夥伴一起參與，全面幫助保戶擁抱健康好生活。

南山人壽提醒，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。以上詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或與南山人壽保險業務員聯繫、電洽24小時客戶服務中心0800-020-060(地址:台北市信義區莊敬路168號)，或至南山人壽企業網站查詢。

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