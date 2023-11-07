「新北影響力11/12分享會」熱烈報名中

2023 「To Be A Light新北影響力」分享會11月12日在新北市政府3樓登場。 圖／新北市政府新聞局提供

她，雖千萬人吾往矣!來看這位電影導演如何獨排眾議，義無反顧投入動畫創作，征服各大國際影展掄元？他，做黑手、跑工地，來看社會底層的少年郎勞工，又是如何突破生命困境，致力為做工的人發聲爭權益？她，歷經新聞媒體環境的激烈競爭與生命高低潮，始終不忘初心，來看資深媒體人如何堅持挖掘台灣各個角落默默耕耘的小人物，用報導的力量定義了這個時代的面貌。這些來自電影、電視、新媒體及地方創生的知名講者將齊聚一堂，分享最真實的人生智慧，11月12日上午10時在新北市政府3樓多功能集會堂，2023「To Be A Light新北影響力」分享會將傳遞一個個觸動人心的生命故事。

2023年新北影響力記錄10個耕耘在地、默默發光的生命故事。 圖／新北市政府新聞局提供

新聞局長張愛晶表示，「新北影響力」是市府2022年推出的新品牌，透過影像記錄10個耕耘在地、創造不凡時刻的生命故事，傳達任何人都可以在不分性別、年齡、族群等背景下發揮影響力。今年度以「To Be A Light」為主題，象徵影響力人物在新北各角落默默發光、潛移默化地影響他人，除了呈現這些在各領域貢獻己力、關注文化傳承、生態永續和社區營造等議題的平凡英雄，同時也辦理大型分享會活動，邀請所有市民朋友共同參與，希望藉由講者們分享他們豐富的人生經歷，傳遞正向能量，共同點亮人們心中的影響力之光。

新聞局表示，今年的10位影響力人物，背景多元豐富，例如推廣萬里蟹並倡導海洋及漁業永續的吳兩成、在八里推動新住民培力的武氏芳恆，以及數十年來投入於廟宇彩繪文化與傳承，現已高齡80多歲的人間國寶莊武男等，現在只要到「我的新北市」YouTube頻道都可看到這一系列精采的故事影片。除了影片之外，11月12日上午更辦理大型活動，透過面對面的方式直接和民眾互動，帶領民眾共同感受影響力人物的精彩人生。

分享會由知名主播夏嘉璐擔任主持人，引領觀眾一同挖掘影響力人物的背景故事與獨特見解。5位講者分別橫跨電影、電視、新媒體和在地文創產業等領域，有今年度的兩位新北影響力人物，包括動畫電影《幸福路上》導演宋欣穎，和「採集人共作室」的坪林返鄉青年陳科廷；另外還邀請《一步一腳印 發現新台灣》節目主持人詹怡宜；翻轉大眾對工業領域的認知與想像，經營YouTube頻道「超認真少年」的阿仔師；以及憑藉凝聚力匯集內外資源，協助地方文創再創能量的「台灣好基金會」執行長李應平。

2023「To Be A Light新北影響力」分享會透過實體活動與民眾分享動人故事，期望帶給更多人不同的生命啟發，播下心中的影響力種子，也希望鼓舞更多人找到屬於自己的光，和城市中的夥伴共同併肩，一起彰顯愈在地、愈國際的影響力精神。報名進場即可獲得小禮物，歡迎有興趣的民眾點擊活動網址免費報名參加。

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