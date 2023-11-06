歐美女星青春秘密台灣買得到！H2U永悅健康引進 「ProLon®FMD科學營養餐」，全場景健康生活實踐家跨大步！

H2U永悅健康與L-Nurtra 策略合作，引進「ProLon®FMD五日科學營養餐」。圖左為L-Nutra執行長Joseph Antoun，圖右為H2U永悅健康執行長陳俊嘉。 圖／H2U永悅健康提供

全球都在瘋、好萊塢女星葛妮絲派特洛、珍妮佛安妮斯頓也在吃的「ProLon®FMD五日科學營養餐」，現在台灣買得到了！H2U永悅健康與L-Nurtra 策略合作，獨家引進「ProLon®FMD五日科學營養餐」，「全場景健康生活實踐家」目標宣告跨大步！

H2U永悅健康執行長陳俊嘉相信，每個人都值得擁有無後顧之憂的健康生活。 圖／H2U永悅健康提供

H2U永悅健康 台灣預防醫學與保健的領航員

台灣健康產業蓬勃發展，H2U 永悅健康以職場健康出發，十年來陸續透過併購早安健康、運動筆記，提供橫跨食衣住行育樂等多元整合健康解決方案，將健康以更簡單、精準的方式串接生活，成為適合所有人需求的「全場景健康生活實踐家」

H2U永悅健康執行長陳俊嘉表示，十年來，台灣健康產業轉變大，從非剛需花費變成剛需的必要投資和儲蓄，從醫療為中心到個人主動搜尋、從實體通路到虛擬數位化，健康意識抬頭，讓H2U永悅健康這樣先進的預防醫學與保健領航員，有更多服務可能性。

近年全球颳起L-Nutra「ProLon®FMD五日科學營養餐」風潮，成為歐美名人圈養生熱門話題，H2U永悅健康洞悉全球預防保健趨勢，鎖定「精準營養」，成為全球營養科技領導公司L-Nutra唯一台灣授權合作夥伴，引進科學營養餐，提升國人健康，成為台灣數位健康領導品牌 。

陳俊嘉指出，H2U永悅健康相信每個人都值得擁有無後顧之憂的生活，此次與 L-Nutra合作，就是希望能連結全球最專業且先進的資源與解決方案，滿足每個人對於健康、維持年輕狀態的需求，後續也將把合作層面擴大至講求實證的預防醫學領域，落實「健康促進」目標，化被動為主動，掌握健康生活，創建真正的健康大未來。

ProLon®FMD科學營養餐 活得年輕有活力

L-Nutra執行長Joseph Antoun表示，看好台灣預防保健經濟的成長動能，與維持青春市場的發展潛力。 圖／H2U永悅健康提供

FMD (Fasting Mimicking Diet)由美國南加州大學長壽研究所所長 Dr. Valter Longo研發，透過營養配方和食用方法，進一步有效促進人體新陳代謝靈活度，獲42項以上維持青春及預防保健等技術專利；Dr. Longo後續創辦L-Nutra公司，將FMD技術成功延伸開發出「ProLon® FMD科學營養餐」。

L-Nutra執行長Joseph Antoun表示，L-Nutra長期以來一直專注將尖端科學應用於營養研究，找出人類應該吃什麼，才能活得更好更健康。L-Nutra看好台灣預防保健經濟的成長動能，與維持青春市場的發展潛力，很興奮能和H2U永悅健康合作，將經過測試，讓身體以為沒有進食的科學營養解決方案帶進台灣，並期待能與擁有多項全球第一的台灣醫學界，有深度合作的機會。

H2U永悅健康獨家引進獲歐美醫學實證與專利的「ProLon®FMD五日科學營養餐」，但坊間有部分宣稱五日代餐產品，L-Nutra總公司也呼籲，「ProLon® FMD」是獲得多國專利的科學營養餐。消費者購買時，務必指定官方授權通路，避免來路不明的品牌與廠商，保障自身消費權益。

營養學權威、中華民國肥胖研究學會理事謝榮鴻表示，健康應該從養成健康生活型態開始，而不是拖到生什麼病了再去吃什麼藥。 圖／H2U永悅健康提供

營養學權威認可的飲食方案

營養學權威、中華民國肥胖研究學會理事謝榮鴻認為，醫療第一線發現台灣病患普遍渴望改善生活與飲食習慣，但執行卻充滿困難。在預防醫學的角度上，健康應該從養成健康生活型態開始，而不是拖到生什麼病了再去吃什麼藥。近年很多文獻看到FMD欺騙身體進食的方式，樂見也期待科學營養餐食，能夠以更簡單便利的方式開啟大眾日常保健視野。

提及「ProLon ®FMD」產品與 H2U永悅健康布局，陳俊嘉表示，L-Nutra旗下不僅擁有完整的健康飲食解決方案，創辦人Dr. Longo 在全球預防保健市場更有著舉足輕重的地位。H2U永悅健康取得ProLon® FMD產品正式在台獨家經銷，只是雙方合作的第一步，未來更積極將合作關係擴大至全場景健康生活實踐。

H2U永悅健康與L-Nurtra積極把合作關係擴大至全場景健康生活。圖左為H2U永悅健康執行長陳俊嘉，圖右為L-Nutra執行長Joseph Antoun。 圖／H2U永悅健康提供

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