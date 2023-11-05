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諷總統參選人政策牛步 環團促能源政策具體路徑

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
聯合國COP28峰會前夕，昨天有上百人參與「2023 POWER UP回到未來大遊行」，愛好戶外運動人士、公民團體出面共同呼籲淘汰石化燃料，監督候選人的氣候與能源政策。記者曾吉松／攝影
聯合國COP28峰會前夕，昨天有上百人參與「2023 POWER UP回到未來大遊行」，愛好戶外運動人士、公民團體出面共同呼籲淘汰石化燃料，監督候選人的氣候與能源政策。記者曾吉松／攝影

總統大選在即，各政黨參選人提出的因應氣候變遷策略卻都不夠具體，環團認為，各政黨參選人目前提出的政策都只是「目標」，但具體路徑不夠明確，如地熱、氫能、海洋能、生質能等多元綠能要如何發展，希望各政黨參選人能夠具體的提出達成再生能源減碳目標。

倡議氣候變遷的國際組之350.org，昨在聯合國COP28峰會前夕，舉行「POWER UP 回到未來–350 Taiwan 台灣第一場戶外氣候遊行」。

現場放置裝置藝術蝸牛車，象徵各總統候選人的能源政策牛步。綠色和平氣候能源專案主任秦書淮表示，要達到二○三○年減碳四成以上的中期目標，大家還是會以風、光電為主，地熱、氫能、海洋能、生質能多元綠能怎麼發展，提出較少；另外，即使未來真的再生能源有這麼多的發展，可是綠領人才的培訓，幾乎沒有參選人提出來。

台灣再生能源推動聯盟副理事長張雅惇說，目前再生能源的推動有點來不及，因為需求遠多於現在能供給的量，業界在既有的容量下全力以赴，還是覺得辛苦；希望政府政府可以協助促進推動一鄉鎮一綠電公民電廠，透過三六八個綠色公民電廠，提升一點點的發電，雖然不多但都是善意的堆疊，也增加電動車的使用率，進而讓空汙稍減。

再生能源 氣候變遷 減碳

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環團遊行出動蝸牛車 諷各總統參選人能源政策牛步

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