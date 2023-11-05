聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報一周大事 10/29~ 11/04
國內
31日：由於民間投資、廠商庫存去化不如預期，主計總處將第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率下修為百分之二點三二。
3日：交通部長王國材表示，將在明年春節前正式宣布，三月一日起開放組團去大陸及接待來台大陸團。
3日：憲法法庭認為醫療法條文全面禁止醫師刊登醫療廣告，違反憲法保障言論自由意旨，判決違憲，即日起失效。
國外
31日：白宮發言人尚皮耶日證實，美國總統拜登將在本月舉行的舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會場邊會晤中國大陸國家主席習近平。
1日：美國總統拜登宣布，提名白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）出任副國務卿。
1日：英國召開為期二天的全球首場人工智慧（ＡＩ）安全峰會。美英、中國大陸等廿八個政府代表及歐盟簽署通過「布萊切利宣言」，矢言強化全球合作。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言