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聯合報一周大事 10/29~ 11/04

聯合報／ 本報訊
主計總處將第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率下修為百分之二點三二。 圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
主計總處將第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率下修為百分之二點三二。 圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內

31日：由於民間投資、廠商庫存去化不如預期，主計總處將第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率下修為百分之二點三二。

3日：交通部長王國材表示，將在明年春節前正式宣布，三月一日起開放組團去大陸及接待來台大陸團。

3日：憲法法庭認為醫療法條文全面禁止醫師刊登醫療廣告，違反憲法保障言論自由意旨，判決違憲，即日起失效。

國外

31日：白宮發言人尚皮耶日證實，美國總統拜登將在本月舉行的舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會場邊會晤中國大陸國家主席習近平。

1日：美國總統拜登宣布，提名白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）出任副國務卿。

1日：英國召開為期二天的全球首場人工智慧（ＡＩ）安全峰會。美英、中國大陸等廿八個政府代表及歐盟簽署通過「布萊切利宣言」，矢言強化全球合作。

拜登 美國

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