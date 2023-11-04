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禁醫師廣告違憲／衛福部：月內訂管理原則

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

憲法法庭昨判禁止醫師刊登醫療廣告違憲，衛福部將於一個月內，邀集地方衛生局和法律專家，討論未執行與行政程序進行中的案件，及未來的管理原則。台灣美容外科醫學會指出，每個月都有至少六分之一會員受罰，釋憲的確鬆開多年枷鎖。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，行政機關必須遵循憲法法庭判決，是否修法則要整體評估，目標一個月內和地方衛生局與法律相關專家，討論簽辦中及開出處分書但未執行案件。

台灣美容外科醫學會理事長張松源認為，這是將綁了多年的枷鎖鬆開，以美容外科醫學會為例，過去每個月約有五分之一到六分之一的會員被開罰。

醫師公會全國聯合會認為未給予醫師醫療廣告的自由，立法不合時宜，醫療廣告相關規定是在一九八六年間訂定，當時傳播工具有限，但隨科技進步，廣告方式從簡訊、網站、部落格等較固定式媒介，發展到臉書、推特等社群平台，及ＬＩＮＥ在內的通訊軟體，甚至在網路上經營粉絲社團，直接與廣告對象互動，方式早已非立法時所能想像。

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