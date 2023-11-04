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禁醫師廣告違憲／侵害言論自由 15大法官罕見一致決

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
憲法法庭認為醫療法禁止醫師刊登醫療廣告部分，違反憲法保障的言論自由，判決違憲並即日起失效。圖為憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、新聞及法治宣導處長陳婷玉（右）說明判決理由。記者林孟潔／攝影
憲法法庭認為醫療法禁止醫師刊登醫療廣告部分，違反憲法保障的言論自由，判決違憲並即日起失效。圖為憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、新聞及法治宣導處長陳婷玉（右）說明判決理由。記者林孟潔／攝影

醫療法禁止醫師刊登醫療廣告的規定，昨被憲法法庭判決違反言論自由意旨且立即失效，也是少見十五位大法官「一致決」認定違憲。大法官詹森林提協同意見書，認為全面禁止醫師登廣告的手段是「殺雞用牛刀」，違反比例原則。

詹森林指出，醫師是醫療機構的靈魂，但醫療法卻規定僅醫療機構可以登廣告，把醫師排除在外，全面禁止醫師從事資訊性醫療廣告的手段，不僅不符言論自由的意旨，也牴觸平等權、工作權及人格權。

大法官黃昭元認為禁止醫師刊登醫療廣告是不切實際的過時手段，醫師是醫療服務的主要直接提供者，以醫師為廣告主體，能充分正確提供醫療資訊給患者參考。

黃指出，醫療法規定目的僅為行政管理方便，並非重要公益，立法目的已違憲；國家或以「維護醫師的職業形象」為目的，來限制醫師從事醫療廣告，背後想法是「醫師可以有令人敬畏的福馬林味，但不應有令人嫌惡的銅臭味」，此種規範目的恐怕是過於古老的浪漫想像及期待，多半也是一種「為了你好，所以要限制你」的片面好意，不免流於家長主義的強制施恩。

大法官許志雄認為醫療具高度專業性，一般人難以判斷醫療廣告是否為真，或有無虛偽誇張情事，國家為確保民眾權益，有必要嚴格規制醫療廣告，但醫療法全面禁止醫師刊登廣告，手段嚴厲，涉及侵害言論自由、職業自由及平等權的問題。他說，在人權體系中，言論自由具有受高度保障的「優越地位」，採取較嚴格的審查基準，此部分已獲違憲結論，無須再審查職業自由、平等權。

大法官蔡宗珍協同意見指出，醫師就執業基本資訊的廣告，屬於醫師執業核心範圍，受憲法職業自由的保障，醫療法一律禁止醫師刊登醫療廣告的手段，已侵害職業自由，足以得出違憲結論。

醫師 廣告 大法官 言論自由 憲法法庭

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