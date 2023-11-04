三立入股中嘉踩媒體壟斷紅線 NCC：近期邀相關當事人陳述

外界關注三立入主中嘉集團上層股東，恐違反二○一八年中嘉交易案附款紅線；ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）昨日回應，除先前已請相關部會依權責提供資料協查之外，為求嚴謹、釐清案件事實，近期將請相關當事人到會陳述，作為後續處分或其他相關行政作為的判斷依據。

有線電視系統業者中嘉二○一八年投資案，其中一項附款條件是「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」等，也就是說，中嘉上層股東不得直接或間接經營新聞頻道；而近日三立入主中嘉集團上層股東，是否踩到紅線，外界關注，ＮＣＣ也開始啟動調查。

另外，關於中嘉案利害關係人公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金（下稱宏泰基金）是否履行承諾事項部分；ＮＣＣ調查指出，二○一八年宏泰基金係承諾規畫前五年不低於一點五億元、後五年不低於二點五億元，也就是將該基金公益總額的百分之十，投入媒體識讀及媒體教育品質提升項目，查該基金於二○一九年至二○二二年已履行二億六千餘萬元，尚符合二○一八年的承諾。

而宏泰基金每年皆向教育公益信託主管機關辦理年度報核，基金整體支出是否達十年至少四十億元（前五年不低於十五億、後五年不低於二十五億元），ＮＣＣ表示，將持續督促宏泰基金逐年執行媒體識讀計畫，並與教育公益信託主管機關協力，共同促成該基金落實公益投入承諾。

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