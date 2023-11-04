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醫師禁登醫療廣告 判違憲

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
醫療法禁止醫師刊登醫療廣告，憲法法庭認定違背言論自由，昨判決違憲。記者曾學仁／攝影
醫療法禁止醫師刊登醫療廣告，憲法法庭認定違背言論自由，昨判決違憲。記者曾學仁／攝影

醫美診所黃姓醫師在臉書刊登醫療廣告挨罰五萬元，不服處分提行政訴訟，承審法官認為醫療法規定有違憲疑慮而聲請釋憲，憲法法庭認為條文全面禁止醫師刊登醫療廣告，違反憲法保障言論自由意旨，判決違憲並自昨日起失效。

醫療法第八十四條「非醫療機構，不得為醫療廣告」，規定只有醫療機構可刊登醫療廣告，醫師、醫事人員或一般民眾都不被允許；憲法法庭判決後，醫療機構、醫師皆可打醫療廣告，但仍沒有開放其他機構、醫事人員或民眾，且在修法之前，醫師所刊登的廣告也應依現行法令與醫療機構受到同樣的管制；至於醫師代言，現今衛生福利部已有行政規範，與憲法判決無關。

黃二○一五年在臉書粉絲專頁發表健髮、高濃度血小板血漿療法（ＰＲＰ）文章，被台北市衛生局認定違法刊登醫療廣告，裁罰五萬元，黃提訴願被駁回，再提行政訴訟。

前大法官吳陳鐶女兒、時任承審法官吳佳樺認為，醫療法第八十四條立法目的只是為了主管機關管理方便，卻完全禁止醫師刊登醫療廣告，手段與目的之間沒有實質關聯。

她主張完全禁止醫師打醫療廣告是限制言論內容，侵害憲法保障的言論自由，條文限制廣告者資格也侵害職業自由；又規定僅醫療機構可刊登廣告，機構內醫師卻不行，顯然是對醫師分類、差別待遇，牴觸平等權，前年聲請釋憲。

衛福部持不同意見，認為醫療業務行為具公益性質，攸關民眾生命、身體及健康，與一般商業行為不同，醫療廣告不能與商業廣告相提並論，醫療法規定符合比例原則。

醫師公會全國聯合會指出，限制非醫療機構不得刊登廣告合理，但沒有人比醫師更能提供病患正確的醫療資訊，尤其現代網路傳播媒體多元，不再只有廣播、電視或報章雜誌等傳統廣告方式，醫師刊登醫療廣告有需求、也有必要性，醫療法限制醫師不能刊登醫療廣告，反而損害民眾獲取正確醫療資訊的權益，缺乏正當性。

憲法法庭認為，醫療法規定免除不當廣告以維護國民健康，立法目的沒有違憲，但全面禁止醫師刊登醫療廣告的手段，與維護民眾健康的目的間欠缺實質關聯，違反比例原則、言論自由。

判決指出，醫療行為是複雜且專業的業務，由醫師提供適當訊息，有助於病患就醫選擇，落實病患自主權，禁止醫師刊登廣告未必有利於維護國民健康。憲法法庭也認為，醫師在符合條件時可以在醫療機構外執業，不是只能在同一機構執業，醫師能否自主刊登廣告，與醫療機構能否打廣告，分屬二事，不能用機構已經可以打廣告為由，就禁止醫師為之。

廣告 醫師 憲法法庭

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