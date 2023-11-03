為評鑑加聘 工會：台大院方視護理師如「免洗工具人」

護理缺工問題引發全民關注，台大醫院日前傳出，假訓練之名行不當調動之實，將新生兒科護理師調用到其他人力不足單位，護理嚴重缺工卻大開權益倒車。工會譴責，院方為符合醫院評鑑標準，增聘護理師，評鑑後發現人手過剩，便要求轉換病房，無視專科護理人員專業。

台大醫院企業工會理事長楊心慧表示，台大新生兒科原來只有31位護理師，台大醫院因應醫院評鑑，提升嬰兒中重度病房護病比，要求一床一護理師，護理部在評鑑前決定加聘5位新人。然而，受少子化影響，病房實際佔床率偏低，評鑑過後院方發現人力過剩，院方便要求護理師自發性轉移至其他單位任職，導致基層不滿。後來，院方先從新進護理人員開刀，新手若不自願轉調，恐面臨被單位學姐討厭的壓力，目前被要求轉任的護理師中，已有一位成功轉調，在其他單位支援100餘日。

「當初應徵中重症病房，就是評估自身能力，無法承擔加護病房的壓力，院方卻要求護理人員要學著抗壓。」楊心慧說，院方說法讓基層難以接受，以目前護病比來看，護理人員一人要為5、6位新生兒喝奶，加上護理紀錄、醫療處置等事項，造成護理人員極大壓力。各專科護理師專業各有不同，台大醫院任意調度護理師跨科支援，非常不尊重專業。

楊心慧表示，專科護理是進入專科工作五年、十年，期間不斷精進自身專科能力，把經驗用在照顧病人身上，才能達成病人安全保障。院方以嚴苛標準檢討護理人力，但中重度兒科病房護理人員提於奔命，已導致家長提出申訴，認為醫療品質不佳。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘則說，院方對外宣稱「人力過剩」，根本是高層為了滿足評鑑結果，不惜將新進護理師當作湊數字的「免洗工具人」用完就扔，如今後果代價卻由基層全數承擔，竟還混淆視聽、欺騙大眾，又將自身責任推卸一乾二淨、壓力統統轉嫁給基層。

工會周三正式行文院方，昨本要派員出席病房會議，重申基層訴求，院方周四卻回函拒絕工會進入會議協商，主張病房會議是「內部會議」，所以工會介入並不妥當。邱宇弘說，此回復相當諷刺，若院方的「閉門協商」有效，何以爭議會延燒至此。目前愈來愈多基層同仁簽署聲明書，呼籲台大醫院立刻停止交叉訓練執行。

工會提出三項訴求，一是要求院方應讓工會代表參與新生兒科病房會議；二為承諾在與新生兒科護理師及工會取得共識、做成決議前，暫緩一切人力調整；三是院方應針對新生兒科人力狀況，承擔自身決策責任並公開澄清。