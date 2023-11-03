他揭SRF廠45分鐘「專案黑箱」通過公文 批王美花強勢主導

3家SRF（固態再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區爭議持續延燒，國民黨市議員、桃園第二選區立委參選人涂權吉今再公布2020年由經濟部長王美花主持的會議紀錄，共識為採專案進駐桃科。涂說，王美花就是強勢主導，結果到了立法院答詢，卻謙稱經濟部「只是推薦」。倘若市府單方面逕自「廢止」廠商入園，將面臨訴訟賠償責任，要求中央主動撤回，才是正辦。

國民黨近期不斷打SRF廠爭議，桃園觀音居民也不斷抗爭，雖下周一市府將和經濟部開會，不過昨市議員凌濤於市議會質詢，今涂權吉再公布2020年12月16日的會議紀錄。王美花、經濟部次長曾文生、時任桃園市長鄭文燦、環保署、經濟部工業局、能源局、投資業務處及台電等單位皆一同出席。

當時經濟部工業局提出三方案，方案一及二皆需修正桃園科技工業園區土地使用分區與建築景觀設計管制要點，而方案三不需修正，運用土管要點第2點第4項第10目，主管機關專案核准再生能源發電設備進程。工業局建議修先採取方案三，因方案符合政府再生能源發展政策，且無須法規修正。

而桃園市政府在會議中回覆，若經濟部及環保署皆支持前述方案三，請經濟部函請桃園市政府配合中央政策，桃園市政府將配合辦理。而最後會議紀錄各單位共識為，「經濟部及行政院環境保護署皆表示再生能源產業為政府支持重要產業，桃園市政府亦表示同意再生能源產業應可專案核定進入桃科公園區」。

涂說，王美花主動建議並要求市府以「專案核准」辦理，鄭文燦也親自出席會議並現場答應配合。接著不到1周時間，經濟部火速二度召開會議，指示將發函桃園市府推薦3家廠商，再由廠商向本府申請入桃科園區。

涂表示，整個SRF進駐案的決策過程中，王美花就是強勢主導，事後還接受媒體採訪標榜自己「堅持溝通透明、符合程序」，結果到了立法院答詢，卻謙稱經濟部「只是推薦」。如果溝通透明，為何地方議員、里長不知情？直到鄉親反彈才急匆匆召開地方說明會緩解民怨？如果符合程序，為何要走漏洞專案許可？

涂指出，解鈴還需繫鈴人，經濟部必須撤回SRF廠商「推薦函」以及「再生能源同意備案」，桃園市府才能合法撤銷入園許可案，若市府單方面逕自「廢止」廠商入園，將面臨訴訟賠償責任。目前地方反彈聲浪高漲，呼籲觀音鄉親，甚至所有桃園市民都要重視此事，請民眾踴躍參與連署，向經濟部表達地方心聲，要求中央主動撤回，才是正辦。

SRF（固態再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區爭議，國民黨市議員、桃園第二選區立委參選人涂權吉今再公布2020年由經濟部長王美花主持的會議紀錄。圖／涂權吉提供 SRF（固態再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區爭議，國民黨市議員、桃園第二選區立委參選人涂權吉今再公布2020年由經濟部長王美花主持的會議紀錄。圖／涂權吉提供 SRF（固態再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區爭議，國民黨市議員、桃園第二選區立委參選人涂權吉今再公布2020年由經濟部長王美花主持的會議紀錄。圖／涂權吉提供

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