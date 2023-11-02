神經罕見疾病權威離世 北榮宋秉文教授「風範應猶在」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
宋秉文2016年時，成立台灣神經罕見疾病學會，呼籲政府修正「人體器官移植條例」，打破移植限制、建立「腦庫」，讓專家能研究大腦的病理變化，為病人謀福。本報資料照片
宋秉文2016年時，成立台灣神經罕見疾病學會，呼籲政府修正「人體器官移植條例」，打破移植限制、建立「腦庫」，讓專家能研究大腦的病理變化，為病人謀福。本報資料照片

一生投入於神經醫學罕見疾病研究，為此領域的國際學術巨擘，台北榮總周邊神經科主治醫師兼科主任宋秉文，於昨日（11/1）下午，在家人陪伴下，於台北榮總走完人生最後一段路，過程平靜安詳。台灣神經罕見疾病學會特發文緬懷。

各位會員：

我們最敬愛的老師、溫暖的同事、卓越的科學家--宋秉文教授於民國112年11月1日下午，在家人的陪伴下於台北榮民總醫院走完人生最後一段路，過程平靜安詳。

宋教授一生投入於神經醫學及罕見疾病之研究，為此領域國際學術巨擘。

宋教授於民國77年在台北榮民總醫院神經醫學中心設置全國第一個「神經基因實驗室」，開啟台灣小腦萎縮症及其他神經退化疾病的基因診斷與研究。

宋教授為台灣神經學學會「神經基因學組」的創始主委，一生致力於推動台灣神經遺傳疾病的學術研究與國際交流，民國107年宋教授促成世界小腦與運動失調研究學會大會(SRCA)於台北舉辦，讓台灣小腦萎縮症各界研究者與國際接軌。

宋教授於病中仍心心念念學術，主持編纂「小腦萎縮症的臨床試驗」專書，彙集當代學者研究精華並於今年付梓出版。

除臨床服務與學術研究之外，宋教授更積極投入社會公益，在他多方奔走之下，結合醫、病、產、學各界的「台灣神經罕見疾病學會」於民國105年創立，並由其擔任創會理事長。宋教授亦推動「台灣腦庫」的創建，為無數神經罕見疾病研究者與病患權益發聲。

宋教授投身神經科學研究領域數十年，嘉惠照護無數病友與家屬，也培育眾多後繼神經科優秀人才。哲人日已遠，典型在夙昔。謹祝福宋教授遠離身體苦痛，安息主懷。

台灣神經罕見疾病學會 敬缅

罕見疾病 醫學 基因

延伸閱讀

席琳狄翁遭爆罹罕病癱瘓 神隱3年半驚人近況曝光

外媒指「台灣健保正崩潰」北榮抗議：與原訪談差異大

愛滋預防性投藥反增其他性病？北榮以保險套潤滑劑介入

瘦但超兇有料！日本美神「成人內衣寫真」大曬UU美胸　爆乳誘惑背後卻是罹患罕見疾病

相關新聞

神經罕見疾病權威離世 北榮宋秉文教授「風範應猶在」

一生投入於神經醫學及罕見疾病研究，為此領域的國際學術巨擘，台北榮總周邊神經科主治醫師兼科主任宋秉文，於昨日（11/1）下...

台灣文學獎爭議連連 出版社未獲通知錯過報名

台灣文學獎近期引發一連串爭議，昨天更遭指主辦單位改變公告方式，未盡通知事宜，導致出版社錯過報名，民進黨立委陳培瑜今天表示...

【尋找和平的關鍵】EP.05 美國何時停止擴張？

有一項研究顯示，第二次世界大戰結束後的1946年到2000年之間，美國對外國的選舉進行了至少81次公開或秘密的干預。另外一項研究也發現，在美蘇冷戰期間，美國也嘗試對其他國家進行了60幾次秘密或公開的政權更換。但30幾年來，證明華盛頓對他國無論是進行「人道干預」，或者「國家建設」，都變成了美國國力無法負荷的重擔，也違背了美國國內多數民意的走向。今天，我們來談談美國過去在國際間引導的所謂「顏色革命」的功與過！

亞洲第一 鹿林山測站獲NASA認證助大氣監測校準

鹿林山測站位於嘉義與南投交界，長期以來協助NASA進行大氣監測，今天正式成為亞洲第一、全球第三經NASA認證的大氣監測站...

藍白合周五最後通牒？ 侯友宜：火車過站就不等人

外有傳言指國民黨總統參選人侯友宜下通牒，藍白合談判期限只到周五（3日）。侯友宜今受訪表示，「火車過站就不等人」，時間也不等人，所以大家要快速面對問題，符合人民期待。柯文哲昨天深夜發文，只要方法公平，選票上誰正誰副都會接受，外界好奇侯友宜認為公平的方式為何？侯友宜說，現在已經進入政黨協商，就不要再回原點，兩黨要拿出新方式讓大家面對這問題，不要辜負人民期待。

長期推動月經教育 小紅帽協會獲頒芬蘭教育獎

長期推動月經教育的「小紅帽協會」，在3000多個全球案例中脫穎而出，獲得芬蘭教育獎Global Collection，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。