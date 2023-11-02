神經罕見疾病權威離世 北榮宋秉文教授「風範應猶在」
一生投入於神經醫學及罕見疾病研究，為此領域的國際學術巨擘，台北榮總周邊神經科主治醫師兼科主任宋秉文，於昨日（11/1）下午，在家人陪伴下，於台北榮總走完人生最後一段路，過程平靜安詳。台灣神經罕見疾病學會特發文緬懷。
各位會員：
我們最敬愛的老師、溫暖的同事、卓越的科學家--宋秉文教授於民國112年11月1日下午，在家人的陪伴下於台北榮民總醫院走完人生最後一段路，過程平靜安詳。
宋教授一生投入於神經醫學及罕見疾病之研究，為此領域國際學術巨擘。
宋教授於民國77年在台北榮民總醫院神經醫學中心設置全國第一個「神經基因實驗室」，開啟台灣小腦萎縮症及其他神經退化疾病的基因診斷與研究。
宋教授為台灣神經學學會「神經基因學組」的創始主委，一生致力於推動台灣神經遺傳疾病的學術研究與國際交流，民國107年宋教授促成世界小腦與運動失調研究學會大會(SRCA)於台北舉辦，讓台灣小腦萎縮症各界研究者與國際接軌。
宋教授於病中仍心心念念學術，主持編纂「小腦萎縮症的臨床試驗」專書，彙集當代學者研究精華並於今年付梓出版。
除臨床服務與學術研究之外，宋教授更積極投入社會公益，在他多方奔走之下，結合醫、病、產、學各界的「台灣神經罕見疾病學會」於民國105年創立，並由其擔任創會理事長。宋教授亦推動「台灣腦庫」的創建，為無數神經罕見疾病研究者與病患權益發聲。
宋教授投身神經科學研究領域數十年，嘉惠照護無數病友與家屬，也培育眾多後繼神經科優秀人才。哲人日已遠，典型在夙昔。謹祝福宋教授遠離身體苦痛，安息主懷。
台灣神經罕見疾病學會 敬缅
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