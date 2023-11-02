ProLon®FMD五日科學營養餐 認明商標 避免購進贗品

歐美時尚圈、好萊塢影星力推ProLon®FMD五日科學營養餐帶動飲食新風潮H2U永悅健康獲獨家授權 引進當紅健康餐食ProLon® FMD 募資單周即破百萬台灣獨家代理且具科學臨床實證 原廠提醒消費者認明商標 避免購進贗品

台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康(以下稱H2U)，2023下半年重磅引進經臨床實證，吃比不吃更有感的五日科學營養餐「ProLon®FMD」，並獨家獲得美國原廠L-Nutra授權，成為拓展亞洲市場的重要合作夥伴。近年已成為歐美名人、好萊塢影星美麗健康的祕密武器，「ProLon®FMD」五日科學營養餐於八月上架募資平台，單週即創下百萬佳績；11月2日美國原廠L-Nutra執行長Joseph Antoun將親自抵台與H2U召開簽約記者會。

繼今年初推出《節拍超慢跑》創下千人付費訂閱、萬人運動的風潮後，H2U在健康餐食上引進以獲得歐美醫學實證與專利的「ProLon®FMD」五日科學營養餐；「ProLon®FMD」五日科學營養餐是由美國南加大長壽研究所所長Dr. Valter Longo研發的飲食產品，透過特殊設計的配方與食用方法，在嚴謹的科學臨床研究下，證明能有效促進人體新陳代謝與代謝靈活度，已持續在歐美、日韓等國持續熱賣，並將於近期正式在台上市。

然而台灣市面上出現宣稱FMD五日代餐產品，並透過藝人網紅大肆宣傳的產品，卻不見廠商提出相關授權文件或專利認證，為避免台灣消費者花冤枉錢，L-Nutra總公司透過台灣地區唯一授權經銷商H2U發出聲明呼籲：「ProLon® FMD」是獲得多國專利的科學營養餐。消費者購買時，務必指定官方授權通路，避免來路不明的品牌與廠商，以保障自身消費權益。

關於H2U永悅健康 www.h2u.ai

H2U的願景是「運用科技，促進全民健康，延長健康餘命，提高生命品質」，透過建置數位健康生態系，H2U致力於成為全場景健康的頂尖服務者，為您提供完整生命週期的健康照顧，涵蓋您全場景的健康需求，H2U將守護每位個人健康航線，成為全場景健康生活的實踐家。

L-Nutra官方聲明稿如下：

圖／H2U永悅健康提供

商品推薦