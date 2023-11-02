快訊

孵蛋32年營運剩38年 大巨蛋將由遠雄經營還是球團認養？

台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

肉要最後吃！營養師曝吃蛋白質優先順序 「手掌測量法」教你推算蛋白質份量

ProLon®FMD五日科學營養餐 認明商標 避免購進贗品

文／ H2U永悅健康提供

歐美時尚圈、好萊塢影星力推ProLon®FMD五日科學營養餐帶動飲食新風潮H2U永悅健康獲獨家授權 引進當紅健康餐食ProLon® FMD　募資單周即破百萬台灣獨家代理且具科學臨床實證 原廠提醒消費者認明商標 避免購進贗品

台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康(以下稱H2U)，2023下半年重磅引進經臨床實證，吃比不吃更有感的五日科學營養餐「ProLon®FMD」，並獨家獲得美國原廠L-Nutra授權，成為拓展亞洲市場的重要合作夥伴。近年已成為歐美名人、好萊塢影星美麗健康的祕密武器，「ProLon®FMD」五日科學營養餐於八月上架募資平台，單週即創下百萬佳績；11月2日美國原廠L-Nutra執行長Joseph Antoun將親自抵台與H2U召開簽約記者會。

繼今年初推出《節拍超慢跑》創下千人付費訂閱、萬人運動的風潮後，H2U在健康餐食上引進以獲得歐美醫學實證與專利的「ProLon®FMD」五日科學營養餐；「ProLon®FMD」五日科學營養餐是由美國南加大長壽研究所所長Dr. Valter Longo研發的飲食產品，透過特殊設計的配方與食用方法，在嚴謹的科學臨床研究下，證明能有效促進人體新陳代謝與代謝靈活度，已持續在歐美、日韓等國持續熱賣，並將於近期正式在台上市。

然而台灣市面上出現宣稱FMD五日代餐產品，並透過藝人網紅大肆宣傳的產品，卻不見廠商提出相關授權文件或專利認證，為避免台灣消費者花冤枉錢，L-Nutra總公司透過台灣地區唯一授權經銷商H2U發出聲明呼籲：「ProLon® FMD」是獲得多國專利的科學營養餐。消費者購買時，務必指定官方授權通路，避免來路不明的品牌與廠商，以保障自身消費權益。

關於H2U永悅健康 www.h2u.ai
H2U的願景是「運用科技，促進全民健康，延長健康餘命，提高生命品質」，透過建置數位健康生態系，H2U致力於成為全場景健康的頂尖服務者，為您提供完整生命週期的健康照顧，涵蓋您全場景的健康需求，H2U將守護每位個人健康航線，成為全場景健康生活的實踐家。

L-Nutra官方聲明稿如下：

圖／H2U永悅健康提供
圖／H2U永悅健康提供

相關新聞

如巨龍守護台灣的聖稜線、枯木形成的杜鵑墳場...盤點雪山九美

雪山海拔3884公尺，在台中市與苗栗縣的市縣界上，地處雪霸國家公園境內。台灣的第二高峰，日治時代命名為次高山，僅次於新高山（玉山）。雪山雖然不是台灣最高峰，但是論起景觀的美和豐富度，贏過玉山太多了，也比玉山好申請，是許多愛山人心中的度假名單。

照片看歷史／1954年省運棒球決賽打到第12局 北市逆轉勝高市

1954年11月2日，台北市棒球隊在第九屆省運棒球錦標賽的延長賽中，逆轉擊敗勁敵高市隊，榮膺冠軍，恢復六屆省運時該隊嘗執全省棒球牛耳之威望。比賽當天北市隊打到第十二局才以3比2擊敗高市，前八局高市還以2比0領先，九局時北市隊連得兩分扳成平手，並在延長三局的最後一局中力取1分贏得勝利。高市雖然在十二局下反撲，但隊員都打成高飛球被接殺而痛失王座。...

綠委稱交通新制嚴苛 藍委開記者會批選前犧牲國人交安

民進黨立委何欣純10月28日在臉書上表示「交通新制過於嚴苛，應先勸導再開單」，對此國民黨立委游毓蘭今與國民黨台中市立委參...

電信詐騙案今年恐逼20萬件 立委籲借鏡外國提專案草案

民眾黨立院團今天舉行記者會，民眾黨發言人楊寶楨指出，根據法務部統計，2019年到2022年電信詐騙案件增加了三倍，今年1...

咖啡店開直播聊寵物身後事 黃柏霖籲中央鬆綁法規

國內犬、貓登記數量在去年底已達222萬隻，但現行寵物身後事的相關規範，尚未有結論，讓民間業者無所適從。國民黨籍高雄市立委...

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。