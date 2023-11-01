2023永續行動力趨勢論壇 佛光山引領同體共生

《人間福報》31日舉辦2023永續行動力趨勢論壇，邀請產官學三位專家與會分享，論壇中文化院長依空法師代表佛光山與台灣大學進行產學合作簽約，委託該校進行蔬食減碳研究，包含蔬食減碳餐盒碳足跡分析以及減碳方法論建構，為環境永續盡一份心力。

《人間福報》31日舉辦2023永續行動力趨勢論壇，邀請產官學三位專家與會分享，宣導應與地球休戚與共。 圖／佛光山提供

依空法師開示，佛經提及「國土危脆」、「諸行無常」，人類將兩千年的世界資源消耗殆盡，因此佛光會今年主軸是共生共榮，即星雲大師所說的同體共生，宣導應要保護和與地球休戚與共。

依空法師表示，「雖然佛光山力量很微薄，但我們願意做救火的鸚鵡；雖然我們翅膀很小，但願心很大」，盼集合佛光山有限力量拋磚引玉，「如大師所言，我們要慚愧、感恩地球，然後發大願心。」

國立台灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌以「ESG永續治理的危機與轉機」為題分享，面對劇烈轉變，如何建立應變機制，比環境保護或社會公益更重要，「有正確知識以及科學方法，才能真正地去改變，進一步達到共榮共好」。

論壇中，依空法師（右）代表佛光山與台灣大學代表童慶斌教授簽約，委託台大生物環境系統工程系、農業經濟學系進行蔬食減碳研究。 圖／佛光山提供

童慶斌以生命周期評估，檢視食物中的碳足跡，從原物料取得至生產、使用、回收再利用及最終處置，整個產品生命周期中的環境考量面與潛在環境衝擊，能源使用、資源的耗用、汙染排放等，來做全面性檢視。

童慶斌舉例，植物會行光合作用但不代表不會排碳，例如水稻在耕作過程中需要長時間浸水，會使土壤中的微生物進行厭氣分解，排放甲烷；田間施氮肥也會排放一氧化二氮。

咖啡及巧克力雖是植物性食物，但咖啡在種植過程中，所使用的肥料會產生溫室氣體一氧化二氮，造成的全球暖化潛力是二氣化碳的265倍。至於巧克力，其原材料為可可豆，在印尼、象牙海岸及巴西等地，就有大面積的熱帶雨林，被開墾成種植，其「改變土地用途」所產生的碳排放量，僅次於牛肉。

童慶斌強調，氣候變遷會一直改變，必須對未來有推估能力，隨著時間進行動態調適，不斷應變，要有系統性的方法，產官學面向都要統一整合。台灣在因應及調適需要更加強跨部會、部門溝通、與公民社會建立夥伴關係。

童慶斌強調，氣候變遷會一直改變，必須對未來有推估能力，隨著時間進行動態調適，不斷應變。 圖／佛光山提供

國家影視聽中心執行長、台北金融研究發展基金會董事李智仁，在「綠色金融對產業之影響」主題中表示，過去企業多追求讓股東權益最大化，即讓EPS（每股稅後盈餘）愈來愈好，但現今好的企業家不該只是關心財務指標，應是能顧及EPS同時也能落實ESG，來解決環境與社會問題。

他也舉日本政策投資銀行重視企業持續發展、環境與健康評等，來呼應《人間福報》正在推動的蔬食減碳活動，即企業員工都願意蔬食、運動，而身體健康時融資比例就會非常友善，就能成為很好的誘因，讓企業在追求EPS的同時，兼顧落實ESG，是台灣未來可參考的方式。

國家影視聽中心執行長、台北金融研究發展基金會董事李智仁。 圖／佛光山提供

NTT日本電信首席顧問王小惠，以「全球產業減碳趨勢」分享如何協助客戶跟廠商去做創新跟轉型，她表示，台灣許多中小型企業是身在國際大型企業的供應鏈裡面，面臨上游廠商要求，協助企業客戶回到綠色供應鏈上，保有接到訂單的競爭力，是著力的切入點。

NTT日本電信首席顧問王小惠，以「全球產業減碳趨勢」為題，分享如何協助客戶跟廠商去做創新跟轉型。 圖／佛光山提供

《人間福報》總經理陳世晉也在論壇上，以「佛光山與人間福報的減碳之路」為題，分享佛光山對永續發展的不遺餘力，其中《人間福報》除了本身報導內容重視性別平等，以和平友善為出發點外；還致力推動蔬福生活網站、蔬食地圖、蔬福生活App、福報購、國際蔬食文化節、讀報教育、e起復蔬等，在聯合國SDGs永續發展17項指標中，已達成8項目標，深受肯定。

在壓軸的交流時間，與會者提問熱烈，依空法師表示，今日最大的收穫是了解淨零和碳中和是不一樣的，他也提出大哉問：「2050年達淨零排放目標可能嗎？還是該改成2050年達碳中和？」

童慶斌回應，2050淨零排放是國際趨勢，若無法達到淨零，台灣產業會有困難，「國家層級來說，政府責無旁貸。」

滿謙法師曾在歐洲弘法多年，他觀察到歐洲是從小就建立永續教育觀念，他提問：「是否能加強從教育著手，全民一起來做？」

童慶斌強調，永續教育應該置於環境教育之上，並認為台灣最大問題是系統整合，「從小學到大學在永續教育上，應該要有系統和層級的設計。」

李智仁則認為除了教育體系，可以透過如佛光山等組織，回到信仰的根做起，「從心出發，在信仰中實踐對萬物和地球的愛，透過正確的信仰觀念，孩子會懂得感恩和謙卑，在談永續上會非常有感。」

今日論壇參與者眾且相當熱烈，出席貴賓有佛光山台北道場住持滿謙法師、人間福報董事長慧屏法師、人間福報社長妙熙法師、中華福報生活推廣協會楊政達理事長，以及國際佛光會中華總會副祕書長有容法師、理事胡偉杰、綠色公益基金會戴慶華執行長，佛陀紀念館四給塔主任嚴淑萍師姑。

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