聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／學者：發補助、開路線 不代表好用

聯合報／ 記者周湘芸周彥妤／台北報導
幸福巴士。圖／高市交通局提供
幸福巴士。圖／高市交通局提供

交通部稱偏鄉公共運輸涵蓋率已近百分之九十二，但學者指出既有的幸福巴士、幸福小黃等措施，居民「看得到吃不到」，政府不該僅看供給面，也要看需求面，以及提供的方式究竟好不好用；「家戶到及率」才是真實且有意義的指標，建議政府結合地方創生、長照服務提振使用需求。

長期關注偏鄉交通的逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗說，過去政府補助供應端，即便偏鄉白牌車可合法載客，卻仍在非營利組織下營運，開出去的車沒人坐仍能領補貼。他強調，補助、開路線不代表有服務，應讓車班能進入家戶。

侯勝宗說，過去「噗噗共乘」的駕駛為全職，募款車輛也屬於協會，但供給端仍處於補助思維，非營利組織無法提供更多讓駕駛加入的誘因。現在應該由需求創造供給，把ＫＰＩ改為搭車人數，而非發車次數，此舉不僅補助搭乘者，創造找人共乘的誘因，供給端為了賺錢，也會鼓勵民眾搭乘，再回饋到業者，達到正向循環。

侯勝宗說，在偏鄉一台車可照顧一個家、一個部落，台東是資源最匱乏的地區，若新營運模式能在台東試辦成功，其他地方也可以，未來就不需要全台三、四百條幸福巴士路線，還要自己找人開車，更可讓讓就醫、就學、就業、物資運送及地方創生都集合在一個平台。

台大土木工程學系交通工程組教授張學孔以台東縣的「邸 Tai Dang 創生基地」為例，此處結合地方創生、長照服務，注入各式使用能量後，就可能提高使用需求；建議借助當地社團網絡扎根基礎，結合觀光、地方創生，回應當地生活、購物及就醫等需求，以延續偏鄉交通服務關鍵。

立委伍麗華建議，交通部二○二一年底雖又鬆綁偏鄉客運也可載貨，但政府應協助業者做跨縣市的沿路載運，降低空車率，例如屏東沿山公路沿途連接廿多個原鄉部落，若可串接，可減低推動困難。

偏鄉 台東 長照 伍麗華 公共運輸

延伸閱讀

高雄藤枝18.2K柔合橋今通車 居民終於有安全回家路

斥資8千萬 菸葉檢驗廠活化打造嘉義首間失智症照顧基地

斥資7.3億！嘉市最大長照機構才啟用 床位逾9成入住

台鐵EMU3000列車座椅不舒適 劉櫂豪促交通部改善

相關新聞

陽光行動／每周1班搭車靠運氣 偏鄉民：幸福巴士不幸福

「幸福巴士不幸福！」偏鄉交通資源匱乏，本報記者為此前進「偏鄉中的偏鄉」，直擊台東縣長濱鄉南溪部落交通實況，發現當地每周僅...

陽光行動／解偏鄉公共運輸沉痾 台東試辦新模式

本報七月推出陽光行動專題，點出偏鄉公共運輸因即時性、連貫性不足，該專題獲正向回響，行政院政委張景森為此邀集交通部和車隊業...

陽光行動／學者：發補助、開路線 不代表好用

交通部稱偏鄉公共運輸涵蓋率已近百分之九十二，但學者指出既有的幸福巴士、幸福小黃等措施，居民「看得到吃不到」，政府不該僅看...

陽光行動／不管距離補助相同 誰願接更遠的案子？

偏鄉地區雖有幸福小黃可服務行動不便者，但因駕駛每日可載運有總量管制、預約平台有數位落差的使用門檻，導致助益有限。此外不少...

太平洋友邦諾魯選出新總統 外交部：大使第一時間致賀

我國太平洋地區邦交國諾魯共和國國會於10月30日選出新任總統亞定（David Adeang），外交部指出，我國駐諾魯共和...

照片看歷史／1954年大象林旺「入贅」圓山動物園 民眾夾道迎禮車

1954年10月30日，移居台北圓山動物園與母象馬蘭送做堆的大象「林王」（即大象林旺），在「迎親專使」、圓山動物園飼養員蔡清枝等11人迎接下，該日下午5時45分安抵達台北市，當「林王」所乘之14輪平板大卡「專車」浩浩蕩蕩由台北大橋進入市區時，車隊經過之處市民佇立街頭，夾道歡呼，歡迎象新郎「林王」的光臨，時任台北市長高玉樹下午以台北市主人身分在圓山動物園門前迎接「林王」，並祝「林王」新婚快樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。