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陽光行動／不管距離補助相同 誰願接更遠的案子？

聯合報／ 記者周湘芸沈能元／連線報導
台東縣成功鎮的幸福小黃司機陳秀貞表示，由於每位駕駛面臨每日可載運總量管制、預約平台數位落差等，原有五位駕駛，現僅剩三位。記者周湘芸／攝影
台東縣成功鎮的幸福小黃司機陳秀貞表示，由於每位駕駛面臨每日可載運總量管制、預約平台數位落差等，原有五位駕駛，現僅剩三位。記者周湘芸／攝影

偏鄉地區雖有幸福小黃可服務行動不便者，但因駕駛每日可載運有總量管制、預約平台有數位落差的使用門檻，導致助益有限。此外不少民營長照機構會協助專車載送偏鄉長者，但業者透露現行不限距離，政府給予相同補助，「誰願意接更遠的案子」？恐讓「偏鄉中的偏鄉」更孤立。

曾服務屏東縣偏鄉的幸福小黃陳姓駕駛說，偏鄉路線較崎嶇，開一趟車所需時間長、提供服務多，無太多誘因號召駕駛加入，且屏東部分路線採「隨招隨停」，部分又採預約制，民眾常搞不清楚。另有服務於新北平溪、貢寮的幸福巴士業者說，偏鄉幅員廣大，在當地載客率低，卻無法降低成本下，只會降低業者持續經營意願。

去年四月加入台東縣成功鎮幸福小黃的司機陳秀貞說，每位幸福小黃駕駛受總量管制，每天只能來回各一趟，搭乘者須兩至三天前預約。計畫開辦時，五名成功鎮司機加入；但因由於當地駕駛年齡層偏高，多半無智慧型手機，但幸福小黃須利用預約平台接單、常跟行控中心即時聯繫，導致今年僅剩三人。

陳秀貞也說，當地多數搭乘者為長者，不見得會使用預約平台，得請鄰居或家中小孩幫忙預約。另因僅三名司機，在總量管制下，根本供不應求，臨時有緊急需求的長者無法使用此服務。

協助長照接送的微光行動協會司機黃和華說，不少偏鄉沒計程車、優步，不適合用里程計價，且點到點間的距離動輒幾十公里，計程車把客人載到目的地後，再空車回程根本不划算。

黃和華也說，台東縣雖有一粒麥、松德及微光三家業者承接長照專車接送服務，但服務範圍最遠僅從台東市區到成功鎮，服務時間為上午八時至下午五時。部落長者希望業者考慮常態服務南溪部落，他只能無奈地說，政府補助長照業者，不限距離遠近，每趟都是三百元，「哪個業者願意接更遠的案子」？

衛福部薛瑞元說，長照交通車相關補助，主要經地方政府給予鄉鎮公所，再由熟悉地方需要的鄉鎮公所安排行車路線，若對路線的安排有不一樣意見，建議可先向鄉鎮公所反應。目前交通車並未限定一定要用於長照服務，協助民眾就醫也可使用，衛福部也會進行了解，如果有需要改善的地方會進行檢討。

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