陽光行動／解偏鄉公共運輸沉痾 台東試辦新模式

本報七月推出陽光行動專題，點出偏鄉公共運輸因即時性、連貫性不足，該專題獲正向回響，行政院政委張景森為此邀集交通部和車隊業者研商，雙管齊下精進供需另推偏鄉運輸新模式，九月起在台東縣試辦，改採補助民眾一半車費，縣府也將與監理站合作集體輔導白牌車駕駛換照，成立協會管理。

日前，台東縣才發生學生家長駕車載七名家住知本的國、高中生，共乘到台東市區上學，卻不慎遭對向突然迴轉車輛撞上，導致七學生受傷送醫，駕駛不幸身亡的事故。該車由家長共同合法合租，凸顯偏鄉交通不足，通勤、通學和就醫都不便。

交通部為強化偏鄉交通，陸續推動幸福巴士和幸福小黃，但便利性不足；二○二○年底修正「汽車運輸業管理規則」，開放偏遠路線若無市區客運、計程車業願意經營，個人、社會團體可成立市區汽車客運業，以白牌車經營，「噗噗共乘」就是關鍵案例。

不過，原住民立委伍麗華說，疏通偏鄉交通的任督二脈應是串聯交通網絡，白牌車可扮演微血管角色，提供機動服務，但修法放寬白牌車營運後，投入業者零星，中央地方也未積極推動。

台東縣副縣長王志輝就指出，法規鬆綁後實施的偏鄉不多，甚至有地方監理站指沒操作過，供給不足，凸顯白牌車鬆綁措施須更精進。此外，偏鄉因距離遠、跳表車資高、過去補助對象是白牌車業者以及需提前預約，導致即時性不足，有需求的偏鄉民眾搭乘誘因不高。

王志輝說，此次試辦同時精進供需層面。需求面轉而「補助需求者」，由政府補助使用民眾一半車費，減輕偏鄉居民負擔，另半車資再共乘分攤。像從玉里到縱谷，若四、五人一起共乘，每人只要分攤一百多元。

開放App及電話叫車

搭乘者最晚可於出發前一天預約車輛，起點開放輸入台東縣內任意地址，終點則有包含車站、衛生所、文建站、醫院等一百多處需求站點；預約完成後系統即顯示車資，並會自動扣除政府補助一半的金額，司機月底再向政府請款。王志輝表示，未來不排除結合敬老卡等方案，讓長者搭車能再省更多，並可採App及電話叫車兩方式。

至於供給，王志輝強調，過去因「無利可圖」，導致沒駕駛人力提供服務；現在加入的駕駛可兼職，台東縣府近期會訂定要點、到地方辦說明會，並與監理站合作，集體輔導白牌車駕駛換職業駕照，再成立協會管理，由公部門主導，降低駕駛成本。不過，目前加入的司機皆集中市區，縣府正積極招募其他十五鄉鎮司機跟車輛。

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