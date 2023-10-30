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昨晚最震撼，鍾易仲一鳴驚人

文／ 鍾易仲服務處 提供

圖／鍾易仲服務處 提供
圖／鍾易仲服務處 提供

國民黨28日晚在鳳山侯友宜及立委候選人大造勢，吸引5萬人潮參加，現場焦點除三子合體、韓國瑜金句再現，立委候選人鍾易仲簡短卻爆發力十足的演說也十分吸睛。會後被狂讚「逮到機會幹大事」、「三點突破盲腸很夠力」，較熟的朋友則虧他「有偷練喔」、「惦惦吃三碗公」。地方人士認為鍾易仲氣勢確實越來越強、越來越有自信，鳳山變天機率也越來越高。

鍾易仲立委選舉早早打出「幹大事，趁年輕」訴求，不按牌理出牌的選舉風格讓人眼睛為之一亮，街頭看板甚至採用嘻哈風格照片，極為吸睛，獲得高度好評。

圖／鍾易仲服務處 提供
圖／鍾易仲服務處 提供

在昨晚大造勢場合，鍾易仲把握機會闡述理念，他呼籲選民這次選舉一起為台灣幹三件大事。第一件大事讓民進黨、新潮流下臺，讓他們不能再濫用權勢、吃銅吃鐵，「讓他們回去吃自己」。其次「讓臺海無戰事」，不要讓臺海成為第2個以色列巴勒斯坦，第2個俄羅斯烏克蘭，讓生活平平安安。第三件大事讓「年輕人買的起房子，夫妻養的起孩子，辛苦工作的人賺得到銀子，讓所有人過繁榮的日子。」

鍾易仲在臺上呼籲，「一起幹大事，就從贏回鳳山開始」贏得熱烈迴響。綜觀高雄選情，國民黨在高雄連續兩屆立委選舉沒獲得任何席次，這次大環境有利，提名人選各有特色實力，評估國民黨至少「坐一望二搶三」，鳳山鍾易仲就在其中。地方知情人士指出，民進黨許智傑雖基層實力雄厚，但鍾易仲數個月努力在年輕票、客家票大有斬獲，充滿創意的打法已讓選情呈現五五波。如果藍白合順利，選情將更為看好。

鍾易仲和左楠的李眉蓁是國民黨KK政線成員，兩人多次發表共同意見、協同作戰，地方對他們選情十分看好。

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