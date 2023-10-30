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「改變，始自對話」 全球產官學齊聚為「菸草減害」把脈

聯合線上／ 楊順平

2023年「第13屆國際菸草與尼古丁論壇」（Global Tobacco and Nicotine Forum, GTNF）上個月於韓國首爾舉辦，來自各國的產官學專家齊聚一堂，進行為期3天交流。大會主席暨創辦人Elise Rasmussen呼籲，基於科學實證基礎，重新思考新興菸品的規範框架，以創造更成熟的法規環境，在適當管制下，給予消費者自由選擇的權利。

本年度論壇主題為「改變對話，改變結果」（Change the conversation, change the outcome），從不同利害關係人的角度探討菸草減害（Tobacco Harm Reduction）概念。

新興菸品管制策略 各國大不相同

近年來，菸草管制（Tobacco Control）議題受到高度重視，愈來愈多消費者意識到傳統香菸對健康帶來的風險，促使菸草減害（Tobacco Harm Reduction）議題受到重視，不過，各國對新興菸品的規管態度和審查方向不盡相同。

例如，美國採取「上市前審查」（Pre-market Tobacco Application, PMTA）方式管理菸品，美國食品暨藥物管理局菸品中心主任Brian King強調，審查方向及管理重點在於有效阻絕青少年的接觸機會，並讓成年消費者擁有較低傷害的菸品。

英國溫莎區國會議員Adam Afriyie表示，在英國通常拿電子煙（vaping）來對比紙菸（smoking），英國公共衛生部指出電子煙相較紙菸減害95%，認同其為一般消費性產品，在消費者充分理解相關科學證據與產品資訊的前提下，鼓勵成年吸菸者轉用。

日本AOI國濟醫院心血管外科醫生Hiroya Kumamaru提出研究數據，他指出，日本自2014年開放加熱菸進入市場後，國內紙菸銷售率在4年內下降34%，但含有尼古丁的電子煙仍僅限處方使用。

減害與否 需要更多科學研究佐證

新加坡國立大學公共衛生研究所助理教授 Jeremy Lim表示，對於醫界來說，追求目標不是減害，而是「終結傷害」，也就是完全戒斷某項物質，而這與菸草產業討論的轉換至較減害產品立基不同。因此，在討論菸草減害前，應先釐清每位利害關係人的態度與考量，並提出更多的科學證據，從中找到平衡點。

Lim教授相當認同日本目前採取的「監理沙盒」（regulatory sandbox）方式，透過一個實驗場域來評估這些創新產品的法規。他表示，若有機會整合產業界豐富研究資源與政府機關的醫療數據，將更有助於提出實證數據驗證菸草減害。

針對科學研究部分，King指出，美國上市前審查，係基於「風險光譜」（continuum of risk），考量菸草與尼古丁產品的相對風險，由550位以上的各領域專家審查廠商提出的科學研究，而這些研究需符合「健全、嚴謹」等原則。

產官學研擴大對話機制 創造多贏

大會顧問團指出，菸草產業正經歷劇烈轉型期，相關研究能量豐沛，各國政府針對成年消費者，應基於科學證據傳遞新興菸品的正確資訊，從菸草減害概念出發，建構完整的規範。

首次受邀出席與談的台北醫學大學公共衛生學系教授莊凱任表示，在台灣傳遞菸草減害概念，有賴專家學者在公共衛生研討會發表更多菸草減害研究，並在國際發表成果，才有機會讓菸草減害概念於政策上討論。

義大利卡塔尼亞大學內科醫學教授Riccardo Polosa指出，溝通菸草減害的概念時，需要試著理解談話對象，對醫療工作者來說，從健康促進的角度切入，符合理念，有助於對話。

紐西蘭民族主義與吸菸研究中心主任Marewa Glover建議，研究計畫需有傳播的規畫，才能有效的讓讀者理解研究的內容，也有助於政策制定者瞭解，進而採納。

【吸菸有害健康、吸菸會導致癌症、孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足、戒菸可減少健康的危害】

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