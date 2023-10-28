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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

最暖藥師黃金舜，被看好列民進黨不分區安全名單！台灣首位亞洲藥學會終身成就獎，口罩實名制、平價快篩推手，五個祕辛揭露

撰文／ 林俊

最暖藥師黃金舜，被看好列民進黨不分區安全名單！台灣首位亞洲藥學會終身成就獎，口罩實名制、平價快篩推手，五個祕辛揭露

最暖藥師黃金舜，被藥界期待列民進黨不分區立委安全名單，為全民福祉做出貢獻。 圖／藥師公會全聯會 提供
最暖藥師黃金舜，被藥界期待列民進黨不分區立委安全名單，為全民福祉做出貢獻。 圖／藥師公會全聯會 提供

被譽為「最暖藥師」的藥師公會全聯會理事長黃金舜，被看好列入民進黨第11屆全國不分區立委候選人安全名單，他是疫情期間口罩實名制、平價快篩推手，甫獲亞洲藥學會頒授台灣首位終身成就獎，五個「準藥師立委」黃金舜的秘辛這篇帶你一次看懂。

最暖藥師黃金舜秘辛一：口罩實名制、平價快篩推手

疫情期間，大批藥師們扛起防疫責任，不論是口罩快篩實名制、送藥到府、平價快篩、調劑抗病毒藥物等，讓台灣疫情獲得控制，成功抗疫背後的推手，就是黃金舜。

「我強烈要求全國社區藥局如果沒有正當理由，都應該投入口罩實名制」，即便大量藥師抱怨與投訴，罵聲灌爆，但黃金舜依然咬牙堅持，「必須這樣做，防疫戰才能成功！」

當時自費快篩試劑價格偏貴，黃金舜投書媒體、向政府呼籲，應由政府統一採購以優惠價格出售，結合社區藥局口罩實名制經驗，建構居家快篩防線，在後疫情時代有效率地展開「在正常生活下積極防疫」的防疫新生活。

黃金舜的提早部署，和他所帶領的全國藥師一起努力下，台灣終於順利挺過疫情風暴。成功的抗疫經驗，讓黃金舜2023年10月獲頒亞洲藥學會終身成就獎，表彰對台灣藥學的貢獻，也是黃金舜繼2022年獲頒石館獎後再度獲獎。

為讓藥界聲音被各界重視，更不能缺席捍衛民眾健康，藥師公會全聯會推薦理事長黃金舜列入民進黨第11屆全國不分區立委候選人安全名單內，為全民福祉做出貢獻。

黃金舜（圖左）獲頒亞洲藥學會終身成就獎，表彰對台灣藥學的貢獻，圖中為總統蔡英文。 圖／藥師公會全聯會 提供
黃金舜（圖左）獲頒亞洲藥學會終身成就獎，表彰對台灣藥學的貢獻，圖中為總統蔡英文。 圖／藥師公會全聯會 提供

最暖藥師黃金舜秘辛二：民進黨資歷超過30年，爭取醫藥分業功臣

他出身農村家庭，成為藥師後不捨大批藥師專業被輕視，爭取推動醫藥分業，率領藥師走上街頭，為藥師的專業請命，但北上抗爭遞交陳情書時，卻被立委將陳情書踩在腳下。

「很屈辱，但我更體會到，要有影響力就要有政治力！有朝一日成為立委，我也絕不能成為如此傲慢的立委」黃金舜不放棄，經過近5年陳情抗議，終於讓台灣醫藥分業政策得到府會重視，如今台灣醫藥分業已正式邁入25週年。

黃金舜加入民進黨超過30年，幾乎佔了人生一半的時間。民進黨歷經幾次重大變革，人事上的、制度上的，黃金舜都一同見證，對民進黨的創黨、經營理念，都保有絕對的忠誠，相信民進黨最有能力帶領台灣邁向更好的未來。

黃金舜古道熱腸，熱心服務獲好評和推薦。 圖／藥師公會全聯會 提供
黃金舜古道熱腸，熱心服務獲好評和推薦。 圖／藥師公會全聯會 提供

最暖藥師黃金舜秘辛三：從藥師好朋友到調解數百件爭議

黃金舜的人生，是最標準的「藥師好朋友」實踐者，讓藥師走入民眾生活中，是他一生的努力方向。古道熱腸的黃金舜，從流浪狗到人，只要有需要，他絕對都不吝伸手相助。

在社區藥局服務已將近四十年。回想剛開設藥局時，有位獨居爺爺因為有多種慢性病常常來領藥，更常因頭痛來買止痛藥。黃金舜以免費量血壓方式鼓勵爺爺天天來藥局，確保對方健康無虞，也協助醫院掛號找出頭痛原因，結果檢查是腦瘤，幸好及早發現做出治療。

有次爺爺多日未現身，黃金舜主動上門才發現對方受傷動不了，黃金舜帶爺爺掛號就醫，也幫忙把家中大批藥物分類處理，還畫上太陽、月亮的符號，教爺爺藥要怎麼吃，正確的服藥習慣，鼓勵他參與社區活動，建立對方信心和生活重心。

經過這一件事情，黃金舜更加確信，要讓每位民眾結交藥師好朋友，甚至也要逐步往家庭藥師的概念前進。社區藥局藥師不僅是藥物專業的協助，更重要的是，做為社區的重要據點，藥師還能傳遞是關懷，是溫情，這是健康社會不能缺乏的元素。

這樣的熱情也展現在協調力上，黃金舜在調解委員會無償服務超過20年，經手了數百件爭議案件，他總是耐心傾聽、理解各方關鍵核心訴求，讓雙方能夠各退一步，透過溝通達成共識。未來，他也會抱著一樣的服務心態，成為值得信任的好立委。

黃金舜具備藥師專業性、協調力、論述能力、國際觀。 圖／藥師公會全聯會 提供
黃金舜具備藥師專業性、協調力、論述能力、國際觀。 圖／藥師公會全聯會 提供

最暖藥師黃金舜秘辛四：超強論述力、專業性、協調力、國際觀

過去藥界從未有過不分區立委，執政黨方面，兩屆立委有醫界代表、兩屆護理代表，因此藥界有很大期待，也希望藥界在國會中有一席不分區立委，黃金舜認為「我的專業性、協調力、論述能力、國際觀、對黨的忠誠度，我都具備。」

前一陣缺藥問題衍生各界恐慌情緒，他透過論述能力讓民眾理解問題出在哪裡，再提出短期上的解方，邀集所有盤商成立一個平台，揭示庫存量資訊，讓藥局知道到底哪一家有藥可調。

中國打壓下，台灣爭取辦理國際活動非常不易，黃金舜卻成功爭取2023亞洲藥學會在台灣舉辦，有24國和地區、3000多位國內外藥師共襄盛舉，堪稱疫後最龐大國際會議，在台灣特殊國際情勢下，能以「台灣」之名和揮舞青天白日滿地紅國旗與會實屬難得，總統蔡英文也親自出席開幕典禮。

黃金舜要以「發展大健康」為主軸，從個人疾病治療和預防，到提升整體藥業規模、量能、競爭力。 圖／藥師公會全聯會 提供
黃金舜要以「發展大健康」為主軸，從個人疾病治療和預防，到提升整體藥業規模、量能、競爭力。 圖／藥師公會全聯會 提供

最暖藥師黃金舜秘辛五：發展大健康是終生志業

如果可以順利進入民進黨第11屆全國不分區立委候選人安全名單內，黃金舜將以「發展大健康」，（從個人疾病治療和預防，到提升整體藥業規模、量能、競爭力）為主軸，進行3個目標實行。

第1個目標，是強化國家整體藥物供應鏈穩定安全及韌性。黃金舜希望加速醫藥生技推動「國藥國造」，從各方面都投入資源扶植，配合原有優質人才，讓台灣醫藥生技成為下一座護國神山。

第2個目標，藥局應作為大健康社會的最小細胞元。把藥局打造成社區健康充電站，民眾到藥局可以接受各種照護評估服務，例如疫苗衛教、骨質管理、失智評估、聽力保健、肌肉訓練等。從事前預防、治療到預後照護，從長照、居家醫療到公衛系統，都有藥局藥師陪伴民眾身旁。

第3個目標，在健保用藥方面，滿足癌症、兒童、罕病等特殊族群的用藥需求，例如現在孩童專用藥品稀少，醫師沒有太多處方選擇，政府應介入制定優惠政策，讓廠商有動機製造小包裝、小劑量、有添加其他風味的藥品。從制度切入，加強推動從研發、製造、行銷到供應等完整的用藥體系。

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