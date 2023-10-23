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2023台灣設計展逾658萬人參觀 Change閉幕夜 新北特色餐食x傳統跨界展演打造圈聚饗宴

文／ 新北市政府文化局提供

台灣設計展「新北○起來」自10月6日起於新北市鶯歌展出，為期17天，共逾658萬人次參觀，今(22)晚辦理「○聚 Change」設計之夜閉幕活動，邀請百位設計師共聚一堂，以新北特色產地餐食與傳統跨界展演，為本次設計展畫下句點。

今(22)晚辦理台灣設計展「○聚 Change」設計之夜閉幕活動，邀請百位設計師共聚一堂。 圖／新北市政府文化局提供
今(22)晚辦理台灣設計展「○聚 Change」設計之夜閉幕活動，邀請百位設計師共聚一堂。 圖／新北市政府文化局提供

新北市政府代理市長劉和然表示，本次設計展以「新北○起來」為題，匯聚不同專業的設計團隊，藉由設計力梳理城市，以多元面向讓大眾重新認識新北這座城市特色，為期17天的展期，超過658萬參觀人次，創造了對於這座城市更多的對話與思考。今辦理「○聚 Change」設計之夜閉幕活動，邀請甘樂文創團隊延續本次設計展的主題，以新北之「饗(物產美食) 」和「藝(傳統工藝)」與之款待，透過跨界展演與宴會形式的結合，呈現新北風土職人特色，呼應本次設計展新北城市多元文化共融共好的精神，也謝謝本次為設計展付出的每一個設計團隊。

新北市政府代理市長劉和然今(22)晚出席台灣設計展「○聚 Change」設計之夜閉幕活動。 圖／新北市政府文化局提供
新北市政府代理市長劉和然今(22)晚出席台灣設計展「○聚 Change」設計之夜閉幕活動。 圖／新北市政府文化局提供

新北市政府代理市長劉和然今(22)晚出席台灣設計展「○聚 Change」設計之夜閉幕活動。 圖／新北市政府文化局提供
新北市政府代理市長劉和然今(22)晚出席台灣設計展「○聚 Change」設計之夜閉幕活動。 圖／新北市政府文化局提供

「○聚 Change」圈聚饗藝，以策展概念結合晚宴設計，包含五大主題，「土地」、「海洋」、「礦產」、「山林」及「城市」，餐食設計囊括新北29區的地方產食特色，如金山地瓜、三峽豆皮、萬里螃蟹或三峽黑豬肉等，進一步轉化成晚宴餐點，同時結合現場工藝職人展演，呈現視聽味覺的五感體驗。演出節目融合了傳統文化和創新藝術表演進行跨界展演，包含林口樂林園Feat.DJ Double-P，由百年北管樂社結合現代DJ、亦宛然布袋戲Feat.水影舞集，布袋戲與現代舞蹈跨界，又或是工藝與音樂跨界創作-金曲歌王謝銘祐Feat.萬發打鐵舖，在地傳統工藝、鄉鎮物產與當代設計相互交融，激盪出新的創意，共同為本次設計展畫下句點。

「○聚 Change」設計之夜圈聚饗藝，以在地美味饗宴結合現場工藝職人展演。 圖／新北市政府文化局提供
「○聚 Change」設計之夜圈聚饗藝，以在地美味饗宴結合現場工藝職人展演。 圖／新北市政府文化局提供

「○聚 Change」設計之夜圈聚饗藝，以在地美味饗宴結合現場工藝職人展演。 圖／新北市政府文化局提供
「○聚 Change」設計之夜圈聚饗藝，以在地美味饗宴結合現場工藝職人展演。 圖／新北市政府文化局提供

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