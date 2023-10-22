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聯合報一周大事 10/15~ 10/21
國內
17日：台積電表示，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期，但公司仍維持過去擴廠步調，持續與竹科管理局合作評估國內適合建廠用地。
20日：中經院更新經濟預測，在國內投資及出口都較預期疲弱情況下，再度下修今年經濟成長率至百分之一點三八。
20日：經濟部統計處公布，九月外銷訂單五一四億美元，年減百分之十五點六，為連續第十三個月呈現負成長。
國外
18日：聯合國安理會表決巴西所擬的人道援助加薩巴勒斯坦人提案，十五個成員國中，十二票贊成、兩票棄權，因美國行使否決權而未能通過。
18日：美國總統拜登赴以色列訪問，表達堅定支持以色列，並聽取以軍對加薩地區的目標與策略。
20日：美國總統拜登罕見在白宮橢圓形辦公室發表全國演說，直接訴諸美國人民支持以色列及烏克蘭。
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