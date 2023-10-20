2023台灣設計展倒數3天! 人氣美拍點大揭密 10月22日前快來新北美術館美一波

2023台灣設計展去了沒?新北「○起來」10/22前鶯歌登場，展期剩最後3天!展覽地點橫跨新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊，開幕首三日即吸引超過80萬人次朝聖，各族群反應熱烈，其中又以新北市美術館中的「新潮○」《Life in Circle》、「前衛○」《破力》、「循環○」《福爾摩沙○號》、「自然Ｏ」《新北山河陣》吸引最多人排隊駐足拍攝美照。

《Life in Circle》青年房間。 圖／新北市政府文化局提供

《新北山河陣》以磅礴壯闊七顆如巨石般的大型藝術裝置，結合投影藝術，分別用不同創作媒材呼應新北市的在地意象，以城市意象搭配聲音設計，一踏入展間眾人目光便被巨石的巨幅立體投影吸引，紛紛停留駐足在錯落的巨石投影間留念。

民眾一踏入展間便被《新北山河陣》的巨幅立體投影吸引。 圖／新北市政府文化局提供

《破力》第二展區沈浸式的體驗空間，設置三面巨型直立螢幕和地面投影，民眾如同進入巨型繪本般的體驗講述三個故事，傳遞不同的破力價值，包含敢於不同的精神、提出疑問的精神，以及破力精神無所不在，不少民眾環繞地面圓型投影席地而坐欣賞，展間另設不同面向的高臺供民眾以俯瞰的視角享受震撼的視聽饗宴。

《破力》沈浸式的體驗空間，設置三面巨型直立螢幕和地面投影。 圖／新北市政府文化局提供

展示於新北市美術館藝術街坊的《Life in Circle》，從新北青年的生活切片、思想取樣出發，轉化爲六種「生活在新北」的樣貌，以「房間」為主軸，六間新北青年空間搭配新北新生代歌手製作的全新創作歌曲，讓民眾走進新北青年的內心世界、聆聽新北青年之聲。在不同的角色設定下，細膩呈現各自的房間細節，無論是房間裡的各種書籍、物件，甚至是牆壁上的材質、色彩，讓現場造訪的年輕人感到共鳴直呼「這好像我的房間!」，紛紛等不及入內搶先以第一人稱視角留念。

《Life in Circle》民眾入青年房間內留念。 圖／新北市政府文化局提供

《福爾摩沙○號》吸睛唯美、科幻感十足的太空光廊，是民眾爭相排隊拍美照的停留點之一，展場如同一艘太空船，船艙內的「循環設計」系統是幫助地球永續航行的解方，展場以四大分類主軸「少用、久用、懂用、再用」精選多個循環設計典範案例，還有一大面的永續材質牆展示數十種循環材質設計運用，帶領民眾想像日常生活物件的再生可能。

《福爾摩沙○號》太空光廊，是民眾爭相排隊拍美照的停留點之一。 圖／新北市政府文化局提供

建議民眾欲前往2023設計展可優先搭乘大眾交通運輸工具，搭乘台鐵至鶯歌火車站，步行5分鐘即可抵達新北市美術館。此外，亦可搭乘731陶藝山水環狀線公車，站點含括設計展各展區範圍及重要交通樞紐，如鶯歌火車站、北鶯社區（鶯歌石）、三鶯轉運站、新北市美術館、陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、建國路、同慶市民活動中心等。

更多台灣設計展及相關活動資訊，歡迎上網查詢：

2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW)

新北市政府文化局粉專(https://www.facebook.com/e7summer)

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