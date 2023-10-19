2023 台灣設計展至10/22 三大主展區○起新北美好未來

「2023台灣設計展」新北「○起來」展期至10月22日，「主展區」新北市美術館以「起手式」的概念透過族群、產業、生活、永續、飲食等不同切角，訴說城市的豐沛與多元；以「進行式」的概念，串連鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、新太源藝術工坊，與在地連結；最終以位於鶯歌國民運動中心的「未來式」做結，讓民眾透過行動參與未來城市「要更好也要共好」的價值主張。

「未來〇」《共好Let's Go！》互動式牆面。 圖／新北市政府文化局提供

新北市美術館主展區中的「循環〇」《福爾摩沙○號》，以永續切角探索城市，將展場打造成如同一艘太空船，以金屬質感與白色調，利用環形燈泡點亮太空光廊，象徵民眾登入太空艙的空間，展場以四大分類主軸「少用、久用、懂用、再用」呈現循環設計作為未來解方，搭配 34 組精選範例產品展示，例如「少用」區中展示能減少資源與能源使用的產品，像是ARKVO 乾•淨•水循環空淨取水智慧機家電，從空氣中取水並過濾，解決缺水問題；「久用」區中的PackAge+循環包裝服務機台，串聯電商、通路與消費者共享並重複利用廢塑料製成的循環包裝，每次使用平均可減少五成的碳排放等，展場中還有一面大型永續材質牆，以 Before/After 的形式展示超過50組循環材質設計供民眾觸摸，展場內更以身作則實踐循環設計，場內巨幅白色布料採用塑膠環保再生品牌的寶特瓶回收紗吊掛而成，展場內的設備多半以租借方式代替購買等，預估17天的展期加上展品未來的循環效益，共可減少約563公斤的碳排放。

「行動〇」《Project365新北前進中》展區。 圖／新北市政府文化局提供

鶯歌陶瓷博物館「行動〇」《Project365新北前進中》展覽以「進行式、在地故事、未來想像」為關鍵字發想整體設計，對應「Project365城市文化實踐及社會設計導入計畫」執行過程，將一年時間實地走訪踏查、蒐集在地的聲音與市民回饋的收穫，透過由上而下政策執行的「政策實驗室」，以及由下而上搜集公民回饋的「文化實驗室」雙向溝通與整合。展區透過個案故事帶出老幼共融、高齡友善、偏鄉資源、友善照護等議題，帶領民眾看見城市在發展過程中所產生的變化與需求，現場設置眾聲廊道、互動投票區、工作坊現場等亮點區域，集結眾人智慧與力量發掘、討論、行動，邀請民眾思考各種改變的可能性，喚起每個人都是行動者的行動力!

鶯歌陶瓷博物館「行動〇」《Project365新北前進中》展區。 圖／新北市政府文化局提供

鶯歌陶瓷博物館「行動〇」《Project365新北前進中》展區2。 圖／新北市政府文化局提供

鶯歌國民運動中心「未來〇」《共好Let's Go！》展區以「水、土、行、助、共、安」六大主題為核心，規劃分出6間色彩各異、又彼此相連的「未來室」展間，策展概念從日常小事出發，以客觀視角揭露新北生活的「日常與非常」，經由豐富的圖文、影音介紹，展現如何透過市政解方，形塑出當今可見的近未來場景，讓大家去思考城市的「未來事」，創造人人有感的未來城市展。展覽以「我＋1，你呢？」貫穿主題，透過展覽讓人們思考在面對極端氣候、人口老化、少子女化、科技快速變遷、貧富差距擴大等快速變動的時局下，眾人理解後所回應的行動，齊力創造改變，讓城市重返自然，體現未來城市「要更好也要共好」的價值主張，展區最後也規劃互動式牆面，六大主題以各自代表色的彈力繩，邀請民眾選出三項認同的城市價值主張，並於牆上勾勒出「＋1」字樣，引發省思的同時又兼具趣味性，邀請民眾親自來展場體會。

「未來〇」《共好Let's Go！》展區。 圖／新北市政府文化局提供

「未來〇」《共好Let's Go！》展區2。 圖／新北市政府文化局提供

2023 台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in New Taipei City

年度主題：Ｏ起來

展期日期：10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)

開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上網查詢。

2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW)

新北市政府文化局粉專(https://www.facebook.com/e7summer)

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