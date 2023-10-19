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聯合報獲新北環境教育獎 將角逐全國賽
新北市環保局昨頒發一一二年環境教育獎，今年首度有媒體參賽，聯合報系獲獎，將代表新北角逐國家環境教育獎。聯合報系永續工作室永續長羅國俊說，身為媒體不只扮演監督角色、改變社會，也須改變自己，力行節能減碳。
今年環境教育獎有十六個機關團體、社區、民營事業及個人獲獎，共六個組別，包含深耕地方的注腳雙溪負責人簡淑慧、淡水忠寮社區發展協會、看見‧齊柏林基金會淡水分所、鴻海精密工業公司、鶯歌陶瓷博物的人文環境教育課程等，都將代表新北角逐國家環境教育獎。
聯合報系獲民營事業組優等獎。羅國俊表示，媒體除了促成社會改變，也要改變自己，除了持續推出大量陽光行動報導，促成社會及環境正向改變，也在永續、淨零等方向努力，包括南北兩座印刷廠架設屋頂光電板，節水節電也有具體成效，員工落實資源回收，在員工餐廳用餐自備餐具等。
環保局副局長朱益君說，此次競賽從環境教育資源整合、環境教育具體作為、成果效益等三面向評選，每組得獎者都有讓人稱許的具體成果。
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