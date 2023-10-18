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【尋找和平的關鍵】EP.03 不打代理人戰爭

聯合新聞網／ 台北訊

以色列和巴勒斯坦的激進組織哈瑪斯10月初開戰，震驚世界。世人都知道，美國和西方支持以色列，伊朗、埃及和其他阿拉伯國家支持哈瑪斯。伊朗希望看到以色列消失，因而支持哈瑪斯。有人形容以巴之戰也像是是一場代理人戰爭

回顧第二次世界大戰結束，美國和蘇聯進入冷戰，由於美、蘇都是擁有核子武器的大國，不想直接與對方開戰，否則可能升級為保證相互毀滅的一場核武大戰，因此各自使用第三者來替自己打仗。冷戰時期著名的代理人戰爭有: 朝鮮半島戰爭、越南戰爭、中東戰爭、尼加拉瓜革命、安哥拉內戰以及阿富汗戰爭。

21世紀最著名的代理人戰爭就是今天仍在全球人們眼前膠著的烏克蘭與俄羅斯戰爭。台灣，會是美國的下一個戰爭代理人嗎？

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主持人高惠宇（右）訪問嚴震生教授（中）和吳崇涵教授（左）。
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戰爭 美國 哈瑪斯 以色列 伊朗

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