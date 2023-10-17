2023台灣設計展倒數一週把握機會「○起來」 一窺主展區4大精彩設計風貌

《異他方》以溫室結構創造巨型環狀展區。 圖／新北市文化局提供

「2023台灣設計展」新北「○起來」展期至10月22日，「主展區」橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊。內容從新北自然生態、產業轉型、多元族群、生活樣貌，回應新北環型的城市樣貌。

《探索極線人》以石門鐵觀音、烏來馬告、樹林紅露酒等新北獨特氣味展現新北的多元。 圖／新北市文化局提供

《探索極線人》向在地實地採集地方代表文物，舉凡新莊响仁和鼓藝。 圖／新北市文化局提供

「主展區」中「自然○」由偶然設計和吾然文化策劃，分兩大區呈現，踏入展間首先映入眼簾的是《新北山河陣》高聳有如巨石陣的七顆立體藝術裝置，其中有將新北市的自然地景與人文風貌轉譯為壯觀且獨一無二的大型投影藝術，還有取材自新北豐富地質與生態的裝置，例如：取鶯歌陶業所設計的匯聚之石、取北海岸特殊地形所設計的壺穴之石等；《探索極線人》則是在層層錯落的線性展桌中，以新北三大河流——大漢溪、新店溪、基隆河為梳理脈絡，向在地實地採集地方代表文物，舉凡三峽藍染、新莊响仁和鼓藝、金山磺火捕魚等，還有以石門鐵觀音、烏來馬告、樹林紅露酒等新北獨特氣味展現新北的多元與創新能量。

《異他方》以溫室結構創造巨型環狀展區。 圖／新北市文化局提供

由工二建築和星濱山共創工作室所策劃的「共生〇」《異他方》，以溫室結構創造巨型環狀展區，並將展場區分為內環與外環，外環透過紀實描寫「移民力的16位帶路人」的生活，包括燦爛時光-東南亞主題書店、永和中興街韓國商圈發展協會、五股眷村文史館、鳴個喇叭!緬甸街等，在推廣者、保存者、轉譯者、傳承者四種角色分類下，帶出每人的故事作為入門新北多元想像的起點，內環則可見巨型環形投影「新北群像寫真」，利用懸掛四座投影機投影畫面，特別從「新北日常」講述新北現今所融合的多元文化內容，傳達「異鄉成為故鄉、故鄉成為他方、他方是我方」的心境。

「製造〇」《@®©》以銀色鋼板與塑膠浪板搭建如同工廠的展區。 圖／新北市文化局提供

由策展團隊青沐+東海醫院設計工作室策劃的「製造〇」《@®©》，以銀色鋼板與塑膠浪板搭建如同工廠的展區，聚焦傳統製造產業的轉型，從「聚」黑手聚落、「轉」翻轉製造、「動」驅動整合、「新」造物革新等面向串連出新北城市發展的產業方向，其中不僅有精選跨域創新案例像是淡水的燈具設計品牌META DESIGN跨界推動「工地計劃」，將建築廢棄物透過設計與工藝再造轉化成家具和擺飾，如將鋼筋餘料加工成層架、將回收的工地安全網結合進吊燈的設計等等，還有「COC產業跨域創新平台」展出結合城市發展政策，以設計引動產業參與城市創新的共創成果，如由正隆公司攜手MUJI RENOVATION空間改造企劃在新埔國中補校教室以回收紙空間再造跨齡共融場域。

《Life in Circle》「工藝自造青」房間細節。 圖／新北市文化局提供

《Life in Circle》「爛泥發芽青」房間細節。 圖／新北市文化局提供

「新潮〇」《Life in Circle》由無氏製作發想策劃，從新北青年生活切片、路徑取樣，將在地田調與採集，轉化為6種屬於「生活在新北」最young的年輕視角，以及8種「理想在現地」的自我展演。藉由AI技術模擬出6位不同類型的新北青年，以「繼業傳承青」、「曖曖生活青」、「地下造夢青」、「工藝自造青」、「爛泥發芽青」、「先鋒落腳青」六種角色定位，邀請曾入圍金馬獎「最佳美術設計」的陳炫劭率領團隊，透過人物與場景的設定，細膩刻畫6種類型青年的生活空間，舉凡從房內的物件擺設如啤酒罐、七彩旋轉燈、冰箱上的貼紙，到牆壁的材質和色彩如海報、塗鴉等，寫實反映他們的個性與日常，每間房間內搭配播放的是與「嘻哈龍虎門」合作打造專屬新北的全新音樂創作，取材來自新北或曾居住新北的音樂人，以自身經歷或是擷取田調受訪者們的居住體驗，邀請民眾親自來展場細細品味。

2023 台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in New Taipei City年度主題：Ｏ起來展期日期：10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上網查詢。2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW)新北市政府文化局粉專(https://www.facebook.com/e7summer)

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