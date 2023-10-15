曾入選百大景點...菲錫亞高島長期缺水 台人助建供水站

曾經登上時代雜誌百大景點之一的菲律賓島嶼錫亞高島，美麗背後卻充滿哀愁。島上缺乏水資源，過去多數村落村民必須掘井取水，乾旱季節加上水質堪憂，孩童常需等待用水，或赴其他村莊抬水。2021年台灣彰化圓夢行善團資助該島興建太陽能供水站，卻於隔週遭雷伊颱風摧毀。家扶基金會菲律賓中心籌措經費重建，並於7日舉辦啟用典禮。

與家扶基金會合作的Espoir School of Life組織代表指出，錫亞高島整個社區只有一處水源，且道路崎嶇難行，孩童常因疾病感染去世。與家扶合作後，雙方在島上建立以太陽能板供電的供水站，為島上最大私人供水系統，可提供超過500位島民乾淨用水資源，孰料點交一週後，雷伊颱風帶來五級風暴，重創錫亞高島，造成2位幼童去世，供水站也變為廢墟。

該名代表指出，颱風導致島上斷電長達五個月，期間供水站的太陽能板派上用途，當局開放民眾使用太陽能板為手機充電，與家人聯繫報平安。來自家扶的物資也很快送抵小島。如今供水站重建，並以抵禦風災為前提設計，島上老人家不必再提著水桶遠行取水，孩童也有乾淨用水、免於疾病侵襲，供水系統也讓居民能夠種植蔬菜，提供影響來源。

駐菲律賓代表處政務組副組長邵詠潔則說，錫亞高島分兩大區域，一部分是衝浪勝地，有觀光活動，經濟環境較佳；非觀光區則因沒有觀光財挹注，加上水源缺乏等原因，居民貧窮、生活辛苦。彰化圓夢行善團在小島捐贈供水站，不只幫助當地學生及家庭，也展現台人的人道關懷，啟用典禮後，台菲雙方NGO、政府仍有合作機會，共同為菲國創造更好、更安全的社區，讓貧童人生能有更多可能性。 菲律賓錫亞高島曾入選時代雜誌全球百大景點（位於封面右下處）。圖／取自時代雜誌官網

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