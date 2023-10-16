全球華文永續報導 聯合報獲3大獎

第七屆華文永續報導獎昨天頒獎，聯合報共獲三項大獎，在融媒體獎項中獲得兩獎，另以探討光電亂象的專題「七股光電夢」拿下專業組平面類首獎。

由財團法人TVBS信望愛永續基金會主辦的華文永續報導獎今年進入第七屆，聯合報共入圍十一項作品，包括平面類入圍六項、融媒體三項，以及影音短片類、影音長片類各一項，為平面類作品入圍最多的媒體。

華文永續獎昨下午頒獎，長期追蹤調查台南七股光電發展的聯合報專題「七股光電夢」脫穎而出，奪得平面類首獎。記者陳熙文領獎時感謝主辦單位的肯定，他表示，雖然七股距離台北很遠，但只要有弱勢、議題和問題，記者就會風雨無阻地抵達。

聯合報在融媒體類大豐收，以「霾葬大林蒲：獨家調查十六種致癌物圍城六九四億遷村抹不去的罪」、「藥頭、車手、感化院六名中途少年的觸法自白」獲得社會價值獎、優等獎。

代表致詞的記者林奐成表示，感謝聯合報社方支持，他要將題目獻給這次訪問的六名青少年，這報導整理他們第一人稱的自白，用訪談錄音檔呈現他們的聲音。該如何理解這些青少年？最重要的是好好聽他們說話 ，這正是報導的初衷；他感謝數位製作人、設計、工程團隊及所有協力採訪的記者，一起完成這個專題。

針對「霾葬大林蒲」報導，林奐成說，要將題目獻給大林蒲的居民，這是南高雄的故事，臨海工業區用居民的健康作為代價，打造一座產值千億的化工王國，盼望喚起社會關注，助居民早日遷村，走出新生。

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