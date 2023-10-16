聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球華文永續報導 聯合報獲3大獎

聯合報／ 本報訊
聯合報獲華文永續報導三大獎，由新聞部記者陳熙文（右）、資深數位內容製作林奐成代表領獎。記者邱德祥／攝影
聯合報獲華文永續報導三大獎，由新聞部記者陳熙文（右）、資深數位內容製作林奐成代表領獎。記者邱德祥／攝影

第七屆華文永續報導獎昨天頒獎，聯合報共獲三項大獎，在融媒體獎項中獲得兩獎，另以探討光電亂象的專題「七股光電夢」拿下專業組平面類首獎。

由財團法人TVBS信望愛永續基金會主辦的華文永續報導獎今年進入第七屆，聯合報共入圍十一項作品，包括平面類入圍六項、融媒體三項，以及影音短片類、影音長片類各一項，為平面類作品入圍最多的媒體。

華文永續獎昨下午頒獎，長期追蹤調查台南七股光電發展的聯合報專題「七股光電夢」脫穎而出，奪得平面類首獎。記者陳熙文領獎時感謝主辦單位的肯定，他表示，雖然七股距離台北很遠，但只要有弱勢、議題和問題，記者就會風雨無阻地抵達。

聯合報在融媒體類大豐收，以「霾葬大林蒲：獨家調查十六種致癌物圍城六九四億遷村抹不去的罪」、「藥頭、車手、感化院六名中途少年的觸法自白」獲得社會價值獎、優等獎。

代表致詞的記者林奐成表示，感謝聯合報社方支持，他要將題目獻給這次訪問的六名青少年，這報導整理他們第一人稱的自白，用訪談錄音檔呈現他們的聲音。該如何理解這些青少年？最重要的是好好聽他們說話 ，這正是報導的初衷；他感謝數位製作人、設計、工程團隊及所有協力採訪的記者，一起完成這個專題。

針對「霾葬大林蒲」報導，林奐成說，要將題目獻給大林蒲的居民，這是南高雄的故事，臨海工業區用居民的健康作為代價，打造一座產值千億的化工王國，盼望喚起社會關注，助居民早日遷村，走出新生。

延伸閱讀

華文永續報導獎頒獎 聯合報共獲三大獎

盼招募熱血青年！民防老化 警政署：爭福利、研擬救護及防禦課程

梁朝偉首闖金雞獎影帝 網歪樓入圍意義神譬喻！

梁朝偉首闖金雞獎影帝 網歪樓入圍意義神譬喻！

相關新聞

火山爆發、貧民窟惡火⋯菲國災害頻傳 我國NGO跨海援助

10月17日是國際貧窮日，菲律賓民調機構調查，截至今年第二季，菲國半數家庭認為自身處境貧窮；當局亦指出，2021年菲國貧...

曾入選百大景點...菲錫亞高島長期缺水 台人助建供水站

曾經登上時代雜誌百大景點之一的菲律賓島嶼錫亞高島，美麗背後卻充滿哀愁。島上缺乏水資源，過去多數村落村民必須掘井取水，乾旱...

全球華文永續報導 聯合報獲3大獎

第七屆華文永續報導獎昨天頒獎，聯合報共獲三項大獎，在融媒體獎項中獲得兩獎，另以探討光電亂象的專題「七股光電夢」拿下專業組...

曾連書也買不起 90歲作家包德慈赴菲國貧民窟探視貧童

家扶基金會舉辦「國外貧童認養」活動多年，今年國慶日前夕，重啟因疫情中斷的「認養人相見歡」活動，邀集認養菲律賓貧童的國內善...

乘三輪車家訪、因華人臉孔被拒 駐外社福團體難題多

台灣家扶中心至菲律賓考察一年後，2019年決定正式設立據點，是第4個駐菲台灣社福團體。駐當地的台灣社工表示，菲律賓家扶中...

照片看歷史／1960年10月15日 高艾柏和方莉娟締結良緣

1960年10月15日，美國合眾國際通訊社台北分社經理高艾柏和美麗的中國籍四川小姐方莉娟締結良緣。婚禮於下午4時半在中山南路國語禮拜堂舉行，由基督教長老會牧師翁節敦主持他們倆莊嚴肅穆的結婚儀式，中外來賓及男女雙方親友百餘人在場觀禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。