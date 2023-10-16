曾買不起一本書 90歲作家認養菲貧童

「地球人應幫助地球人」，高齡九十歲的作家包德慈至菲律賓貧民窟艾迪辛山，探視受扶助兒童，她說，自己與另一半均為外省二代，婚後從零開始奮鬥，累積財富，曾成立幼兒園，中年後全家移民加拿大，經營旅館。之前規畫遺產時，決定拿出部分金錢，救濟難以翻身的窮苦人家。

家扶基金會多年來舉辦「國外貧童認養」，今年國慶日前夕，重啟因疫情中斷的「認養人相見歡」活動，包德慈表示，幫助國外貧童是自己一輩子最驕傲、逝世後要向天主報告的好事，因為貧苦孩童若無人協助，恐怕一生都難以翻轉處境。

包德慈表示，從小隨國民政府來台，歷經千辛萬苦，曾躲在船艙中，若被發現後，恐被丟進海中；十四歲時一家人在台北落腳，但家貧，連一本書都買不起；回顧一生受上蒼照顧良多，迄今生活相對富裕，她認養國外貧童，希望孩子們有機會脫離貧困。

十月六日相見歡活動當天，包德慈認養多年的菲國貧童「達文」因病無法前往會場，主辦單位安排另一位女童與她互動；當下決定再認養這名女童，直以英語說，「妳是我的女兒、我愛妳。」

四十歲謝佩君在二○一四年起參與認養活動，目前認養一位國內學童、六位海外貧童。她表示，高中起擔任家扶基金會義工，目前經濟能力有限，能提供的幫助不多，但希望藉由社福團體力量，提供孩童更多協助。與自己認養的菲國貧童見面時，兩人沒有太多對話，她說，「看到稚氣臉龐的微笑，就覺得跨越一千二百公里沒有白費。」

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