反核、擁核團體對話 各持己見

擁核團體潔淨能源推廣協會、台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟等三個環團，昨到反核環團綠色和平辦公室前舉行「親愛的綠色和平」活動，呼籲綠色和平放棄過時且不科學的反核立場，因為「我們最大的敵人是化石燃料」。綠色和平則回應，當務之急應是加速再生能源與儲能、智慧電網的建置。

擁核環團現場呼口號，並放置象徵「綠色和平」的英文字首Ｇ的冰雕，呼應綠色和平常以融化的冰雕凸顯氣候暖化議題；另也有北極熊、石虎、老鷹等造型面具，表達政策一味非核，過度開發自然環境來滿足再生能源目標的做法，難以有效減碳，也對自然環境造成重大衝擊。

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元說，這幾年核能的進步在國際上顯而易見，越來越多國家把核能列為低碳潔淨能源的選項，陸續有團體發現核能是重要、好的能源，因此開始支持核能；綠色和平關注海洋生態環境、減少地球其他資源消耗理念很好，但希望綠色和平能放棄反核立場，因為最大的敵人是化石燃料。

潔淨能源推廣協會創辦人翁華志表示，非核家園已做到一半了，若不算風電、光電，核能仍是台灣最大宗的低碳能源，她認為核能與再生能源沒有任何衝突，台灣需要所有潔淨能源才可能真正減碳。

綠色和平說，對關心氣候危機並希望竭盡全力解決問題的人們表示最高敬意，也尊重民主社會多元意見表達，但綠色和平認為核電不是因應氣候危機的最佳解方，而綠色和平倡議全球專注投資在再生能源的主張也不會加速氣候變遷。要達成二○五○淨零排碳目標，國際能源總署預估，二○三○年全球至少有六成發電需要來自再生能源，當務之急應是加速再生能源與儲能、智慧電網的建置。

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