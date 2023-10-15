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聯合報一周大事 10/08~ 10/14
國內
9日：蔡英文總統說，台灣首顆自製氣象衛星獵風者成功發射，證明以台灣半導體、精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。
10日：蔡英文總統發表任內最後一次國慶講話，重申堅守「四個堅持」，並表示「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。
14日：台積電創辦人張忠謀創辦人說，地緣政治趨勢下，台積電以後的競爭環境絕對不會比過去幾年輕鬆，面臨的挑戰將更多，半導體產業全球化已沒了，自由貿易也沒了，但相信台積電「可以克服」。
國外
8日：以色列正式向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣戰，以色列政府表示已有六百人死亡、兩千人受傷，一百人被哈瑪斯綁架；加薩的巴勒斯坦衛生部說，以軍空襲導致加薩地區至少三七○人喪生、兩千兩百人受傷。
9日：2023年諾貝爾經濟學獎得主，由美國哈佛大學教授戈丁獲得殊榮。
12日：美國國家航空暨太空總署揭露，從擁有45億年歷史的小行星貝努上採集到的樣本含有豐富的水和碳，為地球生命起源於外太空的理論提供更多證據。
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