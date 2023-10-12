觀賞2030台灣設計展最佳交通方式 利用板橋三鐵共構系統搭「乘火車至鶯歌12分鐘」暢遊台灣設計展
「2023台灣設計展」10月6日起至10月22日鶯歌登場，自開展3日，已湧入來自全臺民眾超過80萬人到場參觀，建議民眾前往設計展，最佳方式務必多加利用「板橋三鐵共構系統」，無論搭乘高鐵、捷運、台鐵至板橋站，轉乘火車至鶯歌站只要12分鐘，步行5分鐘，即可暢遊台灣設計展、鶯歌老街，以及後站鶯歌美食廣場，看展、逛市集、賞設計、享美食等新北多元的生活樣貌與城市魅力。
雙十連假，新北市政府特別加碼美味圈圈假日市集，連續三周末，首周山的「野味登場」、接續「海的鮮味」、以及「陸的風土」饗宴，邀大家共嚐新北的山、海、陸滋味。此外，新北市美術館夜間更有戶外大型互動聲光作品展演，投射在全新美術館四面建築，光彩奪目，十分值得親朋好友們相約前來同樂觀賞。
新北市交通局，特別呼籲民眾，優先搭乘台鐵「板橋-鶯歌」站前來，歡迎大家來新北輕鬆暢遊2023台灣設計展，體驗鶯歌魅力。
更多詳細資訊請上「2023台灣設計展」官網查詢。https://www.designexpo.org.tw/zh-TW
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