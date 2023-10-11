立委：畜產會有權無責 應接受監督

雞蛋、豬肉一連串進口補貼惹議，在野黨立委認為，應重新徹底檢討畜產會功能，甚至回到公務機關體系，接受外界監督，同時進口雞蛋流程也應好好建立制度。

時代力量立委邱顯智說，這次專案進口雞蛋引發太多爭議值得檢討，包括農業金庫為何可非常便利的提供畜產會，繞開採購法規定決定哪些蛋商能參加專案進口雞蛋，其他還包括保存期限、銷毀，甚至畜產會怎麼會告訴國內代工業者可「實質轉型」把進口雞蛋標成產地台灣。若未來進口雞蛋將是常態，應徹底檢討有相對應制度。

國民黨立委曾銘宗說，畜產會當初成立目的是產銷調節，但進口雞蛋的結果未保障國內農民與消費者權益，這樣的畜產會需好好檢視；錯估數量導致大量進口雞蛋銷毀，也需追究財務責任。

民眾黨立委邱臣遠說，畜產會角色有權無責，從進口商的遴選合約、到報廢處理都未公開透明，畜產會的功能與外部的監督性必須重新檢討，可思考是否回到農業部組織架構中，接受監督。

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