聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委：畜產會有權無責 應接受監督

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
雞蛋、豬肉一連串進口補貼惹議，在野黨立委認為，應重新徹底檢討畜產會功能。圖／聯合報系資料照
雞蛋、豬肉一連串進口補貼惹議，在野黨立委認為，應重新徹底檢討畜產會功能。圖／聯合報系資料照

雞蛋、豬肉一連串進口補貼惹議，在野黨立委認為，應重新徹底檢討畜產會功能，甚至回到公務機關體系，接受外界監督，同時進口雞蛋流程也應好好建立制度。

時代力量立委邱顯智說，這次專案進口雞蛋引發太多爭議值得檢討，包括農業金庫為何可非常便利的提供畜產會，繞開採購法規定決定哪些蛋商能參加專案進口雞蛋，其他還包括保存期限、銷毀，甚至畜產會怎麼會告訴國內代工業者可「實質轉型」把進口雞蛋標成產地台灣。若未來進口雞蛋將是常態，應徹底檢討有相對應制度。

國民黨立委曾銘宗說，畜產會當初成立目的是產銷調節，但進口雞蛋的結果未保障國內農民與消費者權益，這樣的畜產會需好好檢視；錯估數量導致大量進口雞蛋銷毀，也需追究財務責任。

民眾黨立委邱臣遠說，畜產會角色有權無責，從進口商的遴選合約、到報廢處理都未公開透明，畜產會的功能與外部的監督性必須重新檢討，可思考是否回到農業部組織架構中，接受監督。

雞蛋 畜產會 時代力量

延伸閱讀

邱顯智指鏡電視股東入股中嘉 知法玩法違背反媒體壟斷

影／違背反媒體壟斷 邱顯智質疑鏡電視股東也入股中嘉？

竹市立委恐現四腳督 邱顯智今公布形象看板與三大政見

揭寡婦樓都更煉金術！邱顯智籲國防部收回 竹市府：尊重

相關新聞

畜產會爭議多 業內人士：董座淪政治酬庸

從進口蛋到進口豬補貼，農業部透過中央畜產會執行相關政策，卻出現一連串爭議，引發外界對畜產會角色的質疑，立法院經濟委員會今...

立委：畜產會有權無責 應接受監督

雞蛋、豬肉一連串進口補貼惹議，在野黨立委認為，應重新徹底檢討畜產會功能，甚至回到公務機關體系，接受外界監督，同時進口雞蛋...

輔導蛋品冷鏈升級 畜產會未達標

專案進口雞蛋、進口豬爭議不休，農業部、經濟部、審計部、畜產會等相關單位今將赴立院專案報告。根據審計部提出的書面報告，直指...

選舉就吵核電 反核團體批藍綠

對於核電議題，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，國民黨總統參選人侯友宜擔任新北市長時對核能態度相當嚴謹，當時反核團...

前廠長：核四有7項嚴密保護措施

12年前日本311大地震至今餘波蕩漾，日本10月5日起排放第二波福島核廢水，一連排放17天，核安議題再受關注。核四廠前廠...

您的聲音　是我們改變的驅動力

親愛的讀者，聯合報數位版誠摯邀請您參與「會員閱讀體驗調查計畫」，您的聲音，是我們改變的驅動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。