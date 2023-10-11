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輔導蛋品冷鏈升級 畜產會未達標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中央畜產會一樓標示。圖／聯合報系資料照片
中央畜產會一樓標示。圖／聯合報系資料照片

專案進口雞蛋、進口豬爭議不休，農業部、經濟部、審計部、畜產會等相關單位今將赴立院專案報告。根據審計部提出的書面報告，直指畜產會辦理蛋品產製銷冷鏈設備升級輔導計畫，並未達標，補助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備，推動實績也未如預期，逾六成運輸車輛溫控設備補助案未串聯上下游供應鏈。

東海大學畜產與生物科技學系教授陳盈豪建議，面對雞蛋產銷失衡，應成立雞蛋集貨中心，整合蛋農、蛋商、各地方政府農業部門與生產團體的行政系統，共同建立批發交易市場。

一名不具名食品科學者指出，台灣業者從畜產會取得雞蛋，再運送至各地販售的過程，無法保證全程維持攝氏五度以下，台灣冷鏈設備成為進口蛋保存關鍵，但事實上農業部對業者冷鏈設備補助並未到位。

一名業界人士表示，台灣沒有低溫運送雞蛋的概念，多數業者將洗選雞蛋的運送溫度設在攝氏廿五度上下，不符合巴西攝氏五度冷藏條件。

該業界人士也提到，台灣雞蛋運銷長期沒有建立品質檢測及分級制度，對儲存運送的要求也低，農業部及食藥署雖稱業者能依照運輸條件訂定有效日期，但業者根本沒有相關依據，農業部、畜產會應多加強補助冷鏈設備，說清楚相關規範。

雞蛋 農業部 畜產會 食藥署

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