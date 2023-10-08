蘭嶼碰到颱風就停電 林右昌：研擬全島電纜地下化

蘭嶼受到風災嚴重影響，出現大規模停電。內政部長林右昌表示，目前災後復原工作進展順利，預計民眾明天能恢復正常生活。由於蘭嶼每次碰到颱風即大規模停電，將請台電研議評估，是否將全島電纜地下化。

林右昌說，在中央各部會及國軍全力馳援，台東縣府和當地民眾合作下，災後復原工作進展順利且進度超前，只要明天電力全部恢復供電後，民眾生活大致即可恢復正常。後續包括校園以及環境重建部分，各部會將繼續協助台東縣府與蘭嶼鄉親盡速展開。

至於每次颱風來襲即造成大規模停電，未來蘭嶼全島電纜是否全面或部分地下化的課題，林右昌指出，將會向行政院報告後，請台電積極評估研議。

林右昌表示，各界關心的台東蘭嶼開元港沉沒船隻打撈進度，昨天經國軍潛水團隊9人及當地潛水員合力協助下，吊掛起21艘。目前紅燈塔側航道已清除，港內剩餘約5至10艘，分佈在原登船碼頭一帶，今天作為優先清理重點區域。

林右昌說，由於整個蘭嶼這次風災船隻受創嚴重，總計80艘沉沒，目前吊掛46艘，尚餘34艘；國軍水下作業大隊潛水調查發現，有5艘沉在水底，今天上午聯繫台東縣徵調大型吊車，規畫進場時間。

林右昌指出，風災受損的油水電與通訊設備，目前中油搶修機具設備及油品皆已運抵蘭嶼，受損的加油槍更新恢復加油服務，油料充足無虞。電力方面，目前停電941戶，預計明天晚間11時時全面復電。另中華電信傳輸設備已全部修復，對外傳輸恢復正常，手機基地台只剩停電的部分未暢通。市話待修復107戶，預計今天修復完成，基地台待修復11座，預計10月10日前陸續修復。

林右昌說，油水電通訊搶修設備以及環境清理增援的重機具，加上島內所需生活物資，均已協調貨輪分批載抵蘭嶼。至於中央補助大小機工具，以及人員物資等，也將逐次以客貨輪運抵蘭嶼。國軍昨天支援兵力30人，抵達蘭嶼協助整理校園及公共場所，加速環境清理早日復課。今天預計自本島再增派40人。

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