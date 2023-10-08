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聯合報一周大事 10/01~ 10/07
國內
2日：臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘被網友恐嚇案大逆轉，檢警查出國民黨黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演。
4日：行政院主計總處公布九月物價調查結果，九月消費者物價指數（CPI）年增率擴至百分之二點九三，再度逼近百分之三大關，為近八個月以來新高。
4日：中度颱風小犬在蘭嶼帶來十七級以上強陣風，風力達每秒九十五點二公尺，刷新台灣氣象史一二六年來最大陣風觀測紀錄。
國外
2日：路透引述一位美國官員報導，拜登政府已提醒北京當局，最快本月初更新對大陸出口人工智慧（ＡＩ）晶片與晶片製造工具的限制規定。
2日：東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」正式營運揭幕，全長一四二公里，從雅加達至萬隆僅需四十分鐘。
3日：美國共和黨籍眾院議長麥卡錫遭黨內少數立場強硬的極右派逼宮，罷免案以二一六票對二一○票的結果通過，成為美國史上第一位遭罷黜的眾院議長。
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