亞運金牌燃燒熱情 運彩加碼送特斯拉

台灣運動好手在亞運大放異彩，每天都有穿「金」戴「銀」佳績傳出，帶動全民運動魂跟著燃燒起來，從中秋連假到雙十天天都有精彩運動賽事看不完。精彩的還不只如此，現在加入運彩網路會員好康多到嚇到！竟然有經銷商端出Tesla Model Y百萬名車超級澎湃的牛肉，希望成功整合實體通路活動和吸引網路會員，搶占虛擬通路商機。

台灣運動好手在亞運大放異彩，帶動全民運動魂跟著燃燒起來！ 圖／報系資料照片 提供

台灣運彩目前正在進行第三屆會員重新綁定註冊程序，為了加速虛擬通路會員轉進目光，經銷商使出還身解數祭出吸睛抽獎活動。超猛的經銷商竟然殺紅眼大手筆亮出超人氣特斯拉名車Tesla Model Y兩台，驚人的大手筆立刻吸引民眾登錄，更有阿公阿嬤請乖孫幫忙上網填寫，連孫子孫女看了都心動，馬上策動好友一同加入。

只要滿18歲、上網填寫運彩官網和Google表單申辦虛擬會員，指定證號93281049，在12月底收到台灣運彩寄發第三屆線上會員專戶啟動電子郵件啟用成功，就有一次抽獎機會，就有機會把Tesla Model Y開回家，有兩個幸運重大獎的機會喔！另外還有7-ELEVEN商品卡一萬元200名、簽名棒球250顆……，哎喲，好康逗相報，現在就馬上手工速速去申辦。

現在加入第三屆運彩網路會員有好康，線下實體活動一樣精采萬分。就在10月7日星期六雙十連假晚上六點，在高雄六合夜市有一場現場直播抽獎同樂活動，味全龍啦啦隊張晴Ching Chang拉拉、小龍女張心璇Shen在現場展現充滿活力的直播魅力，想來看啦啦隊女神可愛臉龐？想來抽好康？卡緊樓頂揪樓下，阿母招阿爸，阿公招阿嬤，厝邊招隔壁，來六合夜市不見不散！

圖／時來運轉運動彩券 提供

這場「中秋慶雙十加碼活動」地點在高雄市新興區六合二路61號「六合夜市」旺市當中，現場準備了高達58萬的7-ELEVEN商品卡準備讓大家抽獎，有空來現場感受活動四射，遠距也可以透過直播一起搶好康，這麼瘋狂的中秋雙十58發發發引人活動，是不是讓雙十假期格外讓人期待？

買運彩助體育一直是運動迷看比賽之餘熱中的活動，時來運轉58萬發發發在10月7日周末等待大家的加入，活動當天現場加入運彩活動會員加碼再送六合夜市劵50元，雙十連假10月7日到10日期間逛六合夜市好吃好玩好過癮。

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