數位匯流於高雄TTXC台灣文化科技大會正式開幕

文／ TTXC文化科技大會 提供

由文化部、高雄市政府、數位發展部聯手打造TTXC臺灣文化科技大會。 圖／TTXC文化科技大會提供
由文化部、高雄市政府、數位發展部聯手打造TTXC臺灣文化科技大會。 圖／TTXC文化科技大會提供

由文化部、高雄市政府、數位發展部聯手打造全新國家級文化科技會展，首屆「TTXC台灣文化科技大會」10月7日將於高雄盛大展開。今（6）日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群的「未來訊號站」舉辦開幕儀式，在文化部長史哲、高雄市長陳其邁及文化科技產界業貴賓的共同見證下，正式啟動TTXC無限幻境概念展演「光之旅」。在沉浸式的光影展演中，宣誓活動正式開跑。包括「科技」、「音樂」、「影視」、「論壇」四大面向打造文化科技新品牌，為期16天的活動，請民眾把握機會到高雄看展，不要錯過。

文化部長史哲致詞。 圖／TTXC文化科技大會提供
文化部長史哲致詞。 圖／TTXC文化科技大會提供

史哲表示，從去年高雄舉辦了台灣燈會、文博會、設計展等幾大台灣節慶及文化盛事以後，當時身為副市長的自己就開始「焦慮」，接下來要繼續帶給高雄什麼？史哲說，從開始興建6000席的衛武營到高雄流行音樂中心，外界總是疑惑高雄怎麼可能有這麼多的表演藝術、流行音樂需求，但是高雄如今以滿檔的國家級劇場節目、演唱會大爆發證明，「只要忍得住寂寞，當時機來臨時，就能證明當年的抉擇是對的」。

史哲部長體驗。 圖／TTXC文化科技大會提供
史哲部長體驗。 圖／TTXC文化科技大會提供

史哲指出，在經過文化部、文策院、高雄市政府深入的考察美國SXSW（South by Southwest）以後，史哲認為，台灣擁有最自由的創作環境，而高雄得天獨厚港灣城市環境，是最具有空間解放自由度的可能性，再加以亞灣智慧港口的發展，總總條件讓高雄成為一個「文化科技的最佳實驗場合」。「科技是翅膀、文化是根」，史哲引述副總統賴清德所說，以及自己近期出訪法國的經驗說道，「文化科技的重點仍然是文化」，當文化能夠與台灣最引以為傲的科技技術對接時，台灣一定能走出國際。期待首屆台灣文化科技大會從高雄啟航，藉由文化與影音的跨界、論壇等，讓台灣文化科技的圖像越來越清晰、創作更加蓬勃，相信未來高雄也能如同美國南方的那座小鎮，帶領台灣走向國際。

高雄市長陳其邁致詞。 圖／TTXC文化科技大會提供
高雄市長陳其邁致詞。 圖／TTXC文化科技大會提供

高雄市長陳其邁表示，高雄一路走來並不簡單，從不被看好到翻山越嶺走出屬於自己的道路，如今豐富的文化活動、科技與文化的體驗已成高雄的日常。高雄是一個港口，對接世界不同文化，從過去至今接受不少包括飲食、創作的文化刺激，帶來各種不同的文化、科技想像。台灣是生動活潑的島嶼，高雄更有生猛帶勁的性格，不僅歡迎且是不同領域的文化創作非常好的空間。此次活動是大型文化科技的整合，第一次將所有文化體驗集合於此，盼能夠將所有精華在首屆「TTXC台灣文化科技大會」呈現給所有國人與市民。

高雄市長陳其邁指出，感謝部長史哲擔任高雄市政府副市長期間為高雄文化的深耕改造，也感謝各文化科技領域的參與者，高雄做為自由之都，鼓勵各種文化活動的發展，文化科技是一個全新的領域，歡迎大家到高雄發展全新的活動，陳其邁邀請民眾一定要到高雄感受數位匯流的文化科技成果展演。

高雄市政府文化局說明，這20年來，高雄努力翻轉工業大城的命運，用文化展示深厚的軟實力，舉辦多場全國盛大活動。「亞灣2.0智慧科技創新園區」今年由行政院核定在高雄，加上高雄多年來的文化累積，自2001年的高雄電影節、2006年大港開唱、2018年Takao Rock、2017引入至2019年擴展為XR無限幻境，成為亞洲最大沉浸式體驗影展，首屆「TTXC台灣文化科技大會」匯流多樣化活動，落腳高雄。

TTXC台灣文化科技大會10月7日盛大開展。 圖／TTXC文化科技大會提供
TTXC台灣文化科技大會10月7日盛大開展。 圖／TTXC文化科技大會提供

文化局指出，為期16天的TTXC以「科技」、「音樂」、「影視」、「論壇」四大面向，展出台灣文化內容在科技中的實踐。其中科技類策劃「未來訊號站」、「未來託運所」、「Digiwave」、「高雄電影節-XR無限幻境」展覽，以及世界巡迴首站落腳高雄的「永恆聖母院」，共同呈現科技與文化交融的當代樣貌；音樂類有全臺唯一港灣音樂祭「Takao Rock打狗祭」及深入高雄城市場域的「城市解壓縮」活動；影視類則是高雄積累多年「高雄電影節」與國際知名的「高雄電影節-國際短片競賽」作為呈現；「國際論壇」特別邀請全世界文化科技、影視等領域重要工作者、創作者、產業菁英，來到高雄交流與分享，10月22日前，歡迎大家親自到現場見證文化科技多元豐富成果。詳情請洽TTXC台灣文化科技大會官網( https://ttxc.tw/

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