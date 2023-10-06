「2023台灣設計展」於新北市鶯歌登場 今日正式開展至10月22日

「2023台灣設計展」今天正式開展至10月22日。 圖／新北市政府文化局 提供

「2023台灣設計展」由新北市與經濟部產業發展署共同主辦，昨（5）日新北副市長劉和然、副市長朱惕之、經濟部楊志清主秘、設研院院長張基義、總策展顧問龔書章等貴賓齊聚鶯歌新北市美術館，共同啟動新北設計力。

新北市副市長劉和然於開幕典禮致詞。 圖／新北市政府文化局 提供

副市長劉和然表示，今年的台灣設計展以「新北○起來」(唸:圈起來)為主題，不僅象徵新北市特有的土地環狀樣貌，也代表新北對多元族群及百工百業的開放與包容，「○起來」是串聯、是擁抱、是包山包海的共榮圈，也是新北特有的人情溫度，期望連結在地精神，把整個新北「○起來」。新北市近年持續積極進行城市改造，努力翻轉新北的城市面貌，「三鶯文創整合計畫」便是新北市重要的發展計畫，以新北市美術館為起點，不僅要將設計的創新思維導入城市治理，更期盼未來能將三鶯地區打造為北臺灣藝術觀光重鎮，這也是「2023台灣設計展」選擇鶯歌做為主展區的原因。

經濟部部長王美花於開幕典禮致詞。 圖／新北市政府文化局 提供

「2023台灣設計展」A主展區橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊五區域，14種主題「○」展覽囊括在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等主題展及精彩活動；B區衛星展區串聯5個捷運環狀線站點、新北市政府一樓大廳及環狀線列車車廂改造；C區「品味漫遊-新北哩賀」蒐羅全新北山海城129條特色路線，共154場次，規劃5種新北體驗方式、10條精選遊程；D區32項新北各行政區「設計響應」展演與活動，從農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，地區貫穿新北五條美學廊帶；E區「城市再造」匯集新北市11種類型的城市改造點，涵蓋翻新公有市場、優化藝文館所、打造共融特色公園、重現綠色山徑等領域。

A7 新潮O-Life in Circle，由林潔心帶來精采開場演出。 圖／新北市政府文化局 提供

副市長劉和然表示，台灣設計展不僅能為城市帶來不同的想像與再發現，也是實踐城市對話的平台，帶領大家共同反思城市的未來與面對的議題；「2023台灣設計展」是中繼站，讓新北可以有更多的力量，推動城市持續發展及前行，逐步實現宜居願景，讓市民感到歸屬感、光榮感和幸福感。「2023台灣設計展」展期10/6-10/22，歡迎大家一起親身感受豐沛的新北設計力及獨特的城市生活美學！ (新北市政府文化局 廣告)

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW) 、新北市政府文化局粉專(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。

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