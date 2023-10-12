加熱菸能否合法購買？這些規範須注意…

今(112)年3月22日起實施《菸害防制法》新法，明訂納管加熱菸。 圖／衛生福利部國民健康署 提供

圖／衛生福利部國民健康署 提供

指定菸品健康風險評估審查進度看這裡加熱式菸草產品(Heated tobacco products)是使用特製加熱器及加熱菸草柱（非燃燒方式），由使用者經口吸入含有尼古丁和其它化學物質氣霧的一種菸草製品，故具有成癮性及其他健康風險。

為此，衛生福利部參考世界衛生組織菸草控制框架公約(WHO FCTC)、國際經驗及各界意見，於今(112)年3月22日實施《菸害防制法》新法，並公告加熱菸為指定之菸品，該菸品及必要載具需通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」才能夠上市，而根據官方最新審查資料顯示，尚未有業者完成完整審查程序，因此目前所有加熱菸及其零組件皆是違法產品。

圖／衛生福利部國民健康署 提供

加熱菸攜帶入境、代購或自用都恐觸法隨著年末將近許多民眾可能正開始準備出國旅遊放鬆一下，或著手計畫要在購物節、週年慶血拚一波，但需留意，現階段若有販售、代購或自用加熱菸的情形，都屬違法！

自《菸害防制法》施行日起，各海關已對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李執行嚴格檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查，如發現違法攜帶，不論數量多寡，可處新臺幣五萬元至五百萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。提醒旅客出國旅遊應留意勿因自用、幫親朋好友代購或跑單幫而攜帶加熱菸入境，以免受罰。

此外，國民健康署也與地方衛生局合作，針對實體店家、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平臺及網路社團等相關販售行為、廣告宣傳方式加強查處。其中發現加熱菸實體店面，會試圖以遮蓋招牌上某一字母的方式來規避法律責任；而在網路平臺上，菸商則會以各種代號或品牌名稱來迴避審查機制的監控。呼籲民眾選購時應保持高度警覺避免觸法，如有發現違法行為請協助檢舉。

圖／衛生福利部國民健康署 提供

警惕菸商手法！為下一代營造無菸環境菸商近年來不斷行銷加熱菸可作為傳統紙菸替代品，但實際上這兩種菸品都是由菸草所製成，不僅含有容易讓人上癮的尼古丁，還含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，所產生的菸霧除會對自身健康造成危害之外，也會深深影響著非自願暴露於二、三手菸環境中的兒童，因此呼籲家中若有吸菸的父母或長輩，別碰違法加熱菸並早日戒菸，一同為下一代營造與守護無菸環境。

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