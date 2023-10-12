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加熱菸能否合法購買？這些規範須注意…

文／ 衛生福利部國民健康署 提供

今(112)年3月22日起實施《菸害防制法》新法，明訂納管加熱菸。 圖／衛生福利部國民健康署 提供
今(112)年3月22日起實施《菸害防制法》新法，明訂納管加熱菸。 圖／衛生福利部國民健康署 提供

圖／衛生福利部國民健康署 提供
圖／衛生福利部國民健康署 提供

指定菸品健康風險評估審查進度看這裡
加熱式菸草產品(Heated tobacco products)是使用特製加熱器及加熱菸草柱（非燃燒方式），由使用者經口吸入含有尼古丁和其它化學物質氣霧的一種菸草製品，故具有成癮性及其他健康風險。

為此，衛生福利部參考世界衛生組織菸草控制框架公約(WHO FCTC)、國際經驗及各界意見，於今(112)年3月22日實施《菸害防制法》新法，並公告加熱菸為指定之菸品，該菸品及必要載具需通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」才能夠上市，而根據官方最新審查資料顯示，尚未有業者完成完整審查程序，因此目前所有加熱菸及其零組件皆是違法產品。

圖／衛生福利部國民健康署 提供
圖／衛生福利部國民健康署 提供

加熱菸攜帶入境、代購或自用都恐觸法
隨著年末將近許多民眾可能正開始準備出國旅遊放鬆一下，或著手計畫要在購物節、週年慶血拚一波，但需留意，現階段若有販售、代購或自用加熱菸的情形，都屬違法！

自《菸害防制法》施行日起，各海關已對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李執行嚴格檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查，如發現違法攜帶，不論數量多寡，可處新臺幣五萬元至五百萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。提醒旅客出國旅遊應留意勿因自用、幫親朋好友代購或跑單幫而攜帶加熱菸入境，以免受罰。

此外，國民健康署也與地方衛生局合作，針對實體店家、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平臺及網路社團等相關販售行為、廣告宣傳方式加強查處。其中發現加熱菸實體店面，會試圖以遮蓋招牌上某一字母的方式來規避法律責任；而在網路平臺上，菸商則會以各種代號或品牌名稱來迴避審查機制的監控。呼籲民眾選購時應保持高度警覺避免觸法，如有發現違法行為請協助檢舉。

圖／衛生福利部國民健康署 提供
圖／衛生福利部國民健康署 提供

警惕菸商手法！為下一代營造無菸環境
菸商近年來不斷行銷加熱菸可作為傳統紙菸替代品，但實際上這兩種菸品都是由菸草所製成，不僅含有容易讓人上癮的尼古丁，還含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，所產生的菸霧除會對自身健康造成危害之外，也會深深影響著非自願暴露於二、三手菸環境中的兒童，因此呼籲家中若有吸菸的父母或長輩，別碰違法加熱菸並早日戒菸，一同為下一代營造與守護無菸環境。

若想了解更多資訊，可以搜尋「大口呼吸無菸空氣 別碰電子煙及加熱菸」或點擊連結

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