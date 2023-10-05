喜迎連假首發煙火在新北！台灣設計展10/7、10/8閃耀新北「O」起鶯歌夜空

煙火秀開場以本次台灣設計展「O」的意象為題，透過煙火在空中來回跑動，以富有律動的美感形。 圖/新北市政府文化局 提供

「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市登場，為歡慶這個難得時刻，新北市文化局特別結合台灣設計展主題「O起來」，以「O」起眾人之城為題，於開展首周末10月7日、8日晚間邀請魏如萱、韋禮安等6組實力派金曲人氣組合輪番上陣，接著則由動態設計團隊Bito結合新北市美術館建築物的聲光展演《Echooo》與300秒高空煙火秀做為最後壓軸，以精彩的音樂演出閃耀新北，為「2023台灣設計展」和即將到來的四日連假展開美好序幕。

新北市文化局表示，為了呈現「2023台灣設計展」群力共築的設計精神，體現在地設計能量，除煙火畫面設計將以「O」起眾人之城為題，呈現新北市獨特風貌之外，也特別邀請新北市在地音樂團隊創作專屬煙火的搭配曲，藉由音符與花火每幀每秒的完美契合，讓演出更具渲染力；此次煙火設計選用不同的發射地點與形式，讓煙火施放效果更加立體，使民眾能感受新北市持續轉動擴散的美學動能。

本次煙火秀會施放猶如空中風火輪旋轉的「花型」煙火，此為煙火示意照。 圖/新北市政府文化局 提供

歷時300秒的煙火秀，將分為五段演出章節呈現，開場以本次台灣設計展「O」的意象為題，透過煙火在空中來回跑動，以富有律動的美感形成一個又一個「新北環」；第二章節運用煙火的色彩變化幻化為三鶯地區「陶、茶、染」的產業特色，並搭配高空風火輪的「花型」煙火不斷向外擴散，象徵美學能量的綻放；緊接巧用Ｌ型發射基地的29發煙火，透過發射角度、時間差之規劃於空中呈現出環形圖案，意味新北市29個行政區串聯，共同推動台灣設計展。演出後半段，五條美學廊帶將化為紅、藍、黃、綠、白於夜空中傾瀉而下，展示出新北市多元共融的城市特色；煙火的最終高潮將以輝煌壯觀的金色瀑布閃耀整個新北市立美術館園區，展現新北市光榮城市的美好時刻。

本次煙火秀設計運用煙火的色彩變化幻化為三鶯地區「陶、茶、染」的產業特色，此為煙火示意照。 圖/新北市政府文化局 提供

音樂表演的部分，為了呼應台灣設計展傳遞的創作能量，邀請6組實力派金曲人氣組合輪番上陣，藉由不同風格的音樂演出，展現滿滿的音樂創作能量。10/7有呢喃新聲吳獻Osean、金曲新人「壞特?te」及金曲歌后「魏如萱」帶來許多膾炙人口的經典歌曲；10/8人氣樂團「理想混蛋」、「冰球樂團」及紅遍全亞洲的創作才子「韋禮安」，為兩日最後壓軸演出。

壞特?te。 圖/新北市政府文化局 提供

韋禮安。 圖/新北市政府文化局 提供

兩日精彩的音樂演出和高空煙火秀，將於18時30分在新北市美術館「新北市美術館-三鶯之心空間藝術特區」開演，建議民眾可搭乘大眾交通運輸前往會場，並邀請民眾可以提早至活動會場，共同參與「2023台灣設計展」，體會設計、音樂的多元樣貌與魅力。(新北市政府文化局 廣告)

「2023台灣設計展」煙火演出資訊活動日期：10月7日(六)、10月8日(日)活動時間：18:30-20:45 (煙火預計於20:40-20:50之間施放)活動地點：新北市美術館 – 三鶯之心空間藝術特區

更多詳細資訊請上「2023台灣設計展」官網查詢：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW

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