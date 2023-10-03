兒童電視節目補助未利益迴避？ 文化部：查無不法事證

針對立法委員召開「兒童電視節目補助未利益迴避！文化部、廉政署為何聯手包庇？」記者會，文化部表示，此案檢舉人於110-112年期間，已多次向文化部、廉政署等進行檢舉，經文化部政風處查處，並由廉政署回覆檢舉人，「本案查無不法事證」，評審委員於評審時亦確實遵守規定自行提出迴避，並未參與相關案件評審及評分。

民眾黨立委陳琬惠今天召開記者會質疑， 文化部開辦兒童電視節目補助，有2件合計獲得文化部1125萬的補助案，評審與獲補助者之間疑未遵守利益迴避，涉違反文化部所訂定的兒童電視節目製作補助要點，雖然有吹哨者向文化部與廉政署檢舉，卻皆石沉大海，要求文化部長史哲出面說明。

文化部表示，此案參與委員皆依「兒童電視節目製作補助要點」規定，簽署評審切結書，確認與申請單位、個人未有僱傭、三等親等相關情形，並於評選及審查時，嚴守利益迴避及價值中立之原則，公正執行職務。

文化部強調，各項補助皆於網站完整揭露補助名單、補助情形及評審名單，可受社會公評。此案也經文化部政風處、廉政署完成調查，本案查無不法事證。

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