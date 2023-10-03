兒童節目補助未利益迴避 陳琬惠要求史哲出面說明

民眾黨立委陳琬惠今天質疑， 文化部開辦兒童電視節目補助，有2件合計獲得文化部1125萬的補助案，評審與獲補助者之間疑未遵守利益迴避，涉違反文化部所訂定的兒童電視節目製作補助要點，雖然有吹哨者向文化部與廉政署檢舉，卻皆石沉大海，要求文化部長史哲出面說明。

陳琬惠指出，由姚孟超出任負責人的冉色斯動畫股份有限公司，分別在2018年11月與2021年5月取得文化部兒童節目補助合計1125萬，2次獲取補助的評審名單中皆有2015年起即與姚同為中國五號倉庫動漫影視（青島）有限公司董事的王世偉。

陳琬惠說，根據文化部所訂定的兒童電視節目製作補助要點，評審審查補助案應嚴守利益迴避，並簽署切結書。然而，姚孟超與王世偉早在2015年起，同為中國五號倉庫動漫影視（青島）有限公司董事，明顯有利益上的合作往來，除了涉違反兒童電視節目製作補助要點所要求的利益迴避，更涉違反切結書中第1條第3項所要求評審與申請補助者之間3年內不得擔任同公司的董事。

陳琬惠批評，當吹哨者分別向文化部與廉政署檢舉此一未遵守利益迴避情事，不僅文化部置之不理，廉政署也只以評審與受補助者利益迴避規範未臻嚴謹，文化部已於後續訂定「文化部及所屬機關審查補助案件迴避及保密作業要點」作為推託，根本是在聯手包庇。

陳琬惠要求史哲出面說明，兒童電視節目補助案的評審涉不實切結，文化部要不要追回補助並究責？何況，早在近5年前就有吹哨者檢舉，文化部視而不見的原因是什麼？

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