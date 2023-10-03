數位部打詐不力 應從增加刑度下手

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「數位部預算那麼多，詐騙仍不減反增，應先增加詐騙刑度！」民眾黨立委陳琬惠3日於記者會質疑，數位部拿200多億預算，卻說自己在打詐分工上只是技術支援，以致各部會互踢皮球，讓詐欺無人可管。同黨立委張其祿也說，政府成立「科技設備監控中心」，但仍有大量詐騙犯仍潛逃，應先增加詐騙刑度，嚇阻犯罪。

數位部資安卻出包

陳琬惠表示，高達81%民眾對數位部表現不滿，連民進黨立委林俊憲也痛批數位部打詐就像「透明人」，尤其在行政院推出的《打詐綱領》內，居然只有被提到10次，比只負責轉貼詐騙訊息的外交部還少，且數位部連自身資安都沒做好，有民眾向數位部電信技術中心投履歷，結果因資安疏失導致該民眾的個資外洩。

「數位部號稱零監管，這與成立目的完全不同！」陳琬惠痛批，數位部一再強調自己只是技術支援的角色，與民眾的期待大相逕庭，而政府還要將南門中繼市場的華光特二土地收回，拿來做為數位部與NCC的聯合辦公大樓，數位部既有的新光與延平辦公室已有長期使用的打算，應將預算先用在推出具體打詐措施才是。

經費未用於打詐

張其祿也說，各部會的《打詐綱領》這兩年總計編列5391億元，但其中多用於會議聯繫、教育訓練與運旅費等經常性支出，並非用於加強打詐，而數位部在會議與教育訓練的費用甚至為0，盼數位部能確實編列預算，並加強與國際司法合作、追查境外IP的能力。

張其祿直言，潛逃境外通緝犯約有4成從事詐團機房或洗錢水房工作，由於政府防逃不利，法務部與司法院雖聯手建立「科技設備監控中心」但成效不彰，詐團首腦因犯罪成本過低，仍可輕易潛逃，呼籲政府重新檢視詐騙案量刑、抓捕與法律責任，從源頭打擊犯罪。

第三方、遊戲防詐

對於外界質疑數位部打詐成效，數位部曾經回應說，他們有推出3億元的「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」，主要是強化數位信任與智慧防詐環境，提升電商、第三方支付產業以及電子遊戲防詐能力與韌性，包括推動電商導入國際FIDO標準與應用，建置隱碼技術，提升民眾對電商資安信心，從源頭降低詐騙風險。

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