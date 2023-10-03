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「Lin bay好油」版主被恐嚇案 國民黨工涉案稱自導自演

2023台灣設計展在新北 E區「城市再造」○起11大類友善城市生活美學

文／ 新北市政府文化局 提供

E3共融特色公園-板橋區環河公園。 圖／新北市政府文化局 提供
E3共融特色公園-板橋區環河公園。 圖／新北市政府文化局 提供

「2023台灣設計展」10/6-10/22在新北登場! 結合29區能量將新北多元樣貌「○起來」。五大展區除了A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」129條特色路線遊程、D區「設計響應」32項跨區域展演，還有與市民生活美感提升最有感的E區「城市再造」。

E7創新公共環境-市府一樓閱讀小棧。 圖／新北市政府文化局 提供
E7創新公共環境-市府一樓閱讀小棧。 圖／新北市政府文化局 提供

E6優化藝文場所-圖書館改造-泰山分館。 圖／新北市政府文化局 提供
E6優化藝文場所-圖書館改造-泰山分館。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市政府副秘書長龔雅雯表示，城市的發展在新與舊之間呈現嶄新互利與共存，透過本次設計展將設計動能導入新北城市再造，從美學設計與使用者友善、平權的概念出發，重新詮釋空間與人之間的關係，期盼帶給民眾更優質的生活感受。

E8重現綠色山徑-三貂嶺友善隧道。 圖／新北市政府文化局 提供
E8重現綠色山徑-三貂嶺友善隧道。 圖／新北市政府文化局 提供

E5打造安全居所- 都更一箭。 圖／新北市政府文化局 提供
E5打造安全居所- 都更一箭。 圖／新北市政府文化局 提供

2023台灣設計展「城市再造」E展區共匯集新北市11種類型的城市改造點，涵蓋友善醫療場域、美感校園空間、共融特色公園、翻新公有市場、打造安全居所、優化藝文館所、創新公共環境、重現綠色山徑、漁港新生再造、建構人本交通及候車亭改造。其中像是老舊校舍改造、特色圖書館興建改造、衛生所空間改造、公有市場翻新、環狀線車廂改造、府中雙城計畫、校園美感設計實踐計畫以及市府公共空間改造等，城市的改造與市民生活品質優化密不可分，透過美感設計將一座城市改變過去、創造未來，邀請民眾在新北的生活中細細品味。(新北市政府文化局 廣告)

2023 台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in New Taipei City
年度主題：Ｏ起來
展期日期：10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)
開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)
更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW) 、新北市政府文化局粉專(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。

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